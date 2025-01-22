«США больше не задают глобальный тон». Экономика в 2025 году, рынок труда с CEO LinkedIn и инвестиции в сохранение климата. Резюме третьего дня Давоса от Forbes

На третий день Всемирного экономического форума 2025 года снова много говорили об искусственном интеллекте . Но теперь – в контексте мировой экономики, создания новых рабочих мест и инвестиций в изменение климата. К разным дискуссиям присоединялись президент Сингапура, CEO LinkedIn, главный экономист AXA Investment и многие другие. Forbes Ukraine собрал ключевые тезисы по самым интересным обсуждениям.

Экономика–2025

Отчет Chief Economistʼs Outlook 2025, представленный в Давосе, показывает пессимистический взгляд на будущее глобальной экономики. По мнению 56% опрошенных экономистов, экономические условия в 2025 году ухудшатся и только 17% предусматривают улучшение. Основная причина – усиление глобальной неопределенности и фрагментация мировой экономики. При этом прогнозируется, что темпы роста мировой экономики снизятся с 3,2% в 2024 году до 3,1% в следующие пять лет.

В дискуссии о вызовах экономики в 2025 году приняли участие ведущие экономисты, среди которых главный экономист Banco Bradesco Фернандо Онурато Барбоса, руководитель Macrotrends Group в Bain & Company Карен Гаррис и главный экономист AXA Investment Жиль Мек. Они поделились своими прогнозами по ключевым глобальным трендам.

Помимо глобальной экономики они говорили и о США: 44% экспертов ожидают сильного роста американской экономики, что является гораздо лучшим прогнозом по сравнению с предыдущими. В то же время Европа и Китай оказались среди самых слабых регионов.

Прогнозы в Давосе относительно будущего глобальной экономики достаточно пессимистичны. Фото Getty Images

Как отметил Жиль Мёк: «Мы больше не верим, что США задают тон для глобального цикла. США демонстрируют успехи, но это не оказывает значительного влияния на другие регионы». В то же время Европа остается одной из самых слабых экономических зон, что, по словам Мёка, является «нашим собственным провалом, а не следствием политики США». Китай же, по его словам, сталкивается с длительной коррекцией на рынке недвижимости, которая замедляет рост.

Главной темой обсуждения стала экономическая фрагментация. Более высокие торговые тарифы, уменьшение глобализации и переориентация производственных цепей приводят к увеличению расходов для компаний и цен для потребителей. Вместе с тем сфера услуг демонстрирует более быстрый рост, чем торговля товарами. Это свидетельствует об изменении структуры мировой экономики, где услуги становятся доминирующим сегментом.

Также эксперты обсуждали влияние политики США на глобальные процессы. Постглобализация, по их мнению, означает не сокращение объемов торговли, а изменение ее направлений. «Мы переходим в постглобальный мир, где национальные интересы имеют приоритет над многосторонними соглашениями, – говорит Карен Гаррис. – Это не деглобализация, а смена направлений торговли».

Она подчеркнула, что новый подход формирует многополярный мир, в котором США, Китай и Европа играют свои отдельные роли.

Завершая дискуссию, участники отметили важность внутренних реформ для стран. Европа, например, требует уменьшения регуляторного давления и инвестиций в производительность. Ключевым вызовом остается адаптация к новым условиям глобального рынка, в частности в связи с развитием искусственного интеллекта, что может стать решающим фактором в обеспечении конкурентоспособности.

Будущее рынка труда

На дискуссии Closing the Jobs Gap обсудили актуальные вызовы глобального рынка труда и возможные решения. В разговоре приняли участие президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам, генеральный директор Adecco Group Дени Машюэль, генеральный секретарь Консультативного комитета профсоюзов при ОЭСР Вероника Нильссон, генеральный директор LinkedIn Райан Розлански, генеральный директор Международной организации труда (ILO) Гилберт Фоссун Хоунгбо, а модератором выступила главная редактор Business Insider Джейми Хеллер.

Генеральный директор LinkedIn Райан Розлански говорит, что меняется не работа, а навыки, поэтому нужно адаптироваться. Фото Getty Images

Вот о чем шла речь.

Кризис рабочих мест. Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам подчеркнул, что в следующие 10 лет на рынок труда выйдет 1,2 млрд человек в развивающихся странах. Впрочем, по прогнозам, будет создано всего 400 млн новых рабочих мест. «Это не просто экономический кризис, это социальный и политический кризис, который может привести к новому международному беспорядку», – говорит он.

Роль образования и навыков. Тарман Шанмугаратнам отметил важность раннего развития человеческого потенциала, качественного школьного образования и пересмотра подходов к высшему образованию. Он подчеркнул, что системы образования стали слишком академически ориентированными. Это создает несоответствие между полученными навыками и требованиями рынка труда.

Технологии и искусственный интеллект. Генеральный директор LinkedIn Райан Розлански рассказывал о том, что происходит на рынке: «Даже если ваша работа не изменилась, 25% навыков, необходимых для нее, уже изменились. Это требует непрерывного обучения и адаптации».

Информальный сектор. Генеральный секретарь Консультативного комитета профсоюзов при ОЭСР Вероника Нильссон отметила рост нестандартных форм занятости, таких как платформа труда, что затрудняет обеспечение социальной защиты работников. Она призвала правительства поддерживать коллективные переговоры для улучшения условий труда.

Переквалификация и сотрудничество. Генеральный директор Adecco Group Дени Машюэль отметил важность непрерывного обучения. Он также отметил, что будущее занятости зависит от того, готовы ли компании и правительства инвестировать в переквалификацию и повышение квалификации.

Генеральный директор Adecco Group Дени Машюэль считает, что правительства стран должны повышать квалификацию своего населения. Фото Getty Images

Панельная дискуссия подчеркнула необходимость интегрированных подходов к решению проблем рынка труда, что включает реформирование образования, инвестиции в навыки работников и расширение сотрудничества между государственным и частным секторами.

Инвестиции в климат

ВЭФ также обсуждали вызовы и перспективы климатического финансирования с участием ключевых лидеров отрасли. Больше всего спикеров интересовал вопрос, как объединить частные, государственные и филантропические инвестиции для преодоления климатического кризиса и достижения масштабного влияния. Проект Gaia, инициированный для создания новых финансовых моделей, стал центральным элементом дискуссии.

Рэй Далио, основатель Dalio Family Office и сопредседатель проекта Гайя, подчеркнул, что для решения климатических проблем нужен прагматичный подход. «Мы должны учитывать интересы каждого инвестора и искать способы превратить эти интересы в общие цели», – отметил он. Далио также отметил, что только сотрудничество между разными типами капитала может обеспечить необходимые $8 трлн для борьбы с климатическими изменениями.

Беатрис Мартин Хименес из UBS напомнила, что институциональные клиенты уже ощущают последствия климатических изменений и адаптируют свои портфели к новым реалиям. Она отметила: «Мы наблюдаем рост интереса к инновациям в сфере устойчивого развития, которые объединяют финансовую прибыль с положительным влиянием на окружающую среду».

Общее мнение участников заключалось в том, что будущее климатического финансирования требует новых партнерских моделей и масштабных усилий для интеграции различных источников капитала.

Как будет жить мир в 2025 году? О главном с ВЭФ 2025 читайте в материале по ссылке о первом и втором дне дискуссий.