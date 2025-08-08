Встреча между лидерами США и России может состояться на следующей неделе, но стороны пока обсуждают формат и вовлеченность Украины. Главное из материалов NYT и Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые санкции с пятницы, 8 августа, против России и покупающих ее нефть стран, если президент РФ Владимир Путин не согласится завершить войну в Украине.

На вопрос журналистов, остается ли крайний срок достижения договоренности о прекращении огня в силе, Трамп ответил: «Это зависит от него. Увидим, что он скажет», имея в виду Путина.

В среду, 6 августа, Трамп повысил пошлины против Индии за покупку российской нефти и отметил, что аналогичные меры могут быть также введены против Китая. Пока неизвестно, объявит ли Трамп новые шаги после завершения пятничного дедлайна, пишет Reuters. И как дальше будет давить на Путина для достижения мира.

Две или три стороны

6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с Путиным. Встреча проходила за день до окончания ультиматума Трампа, требующего от России до 8 августа заключить перемирие с Украиной.

Уиткофф затронул тему возможной трехсторонней встречи Трамп – Путин – Зеленский. Путин ответил, что «в принципе готов», но условия для очного разговора с украинским президентом еще далеки от выполнения, добавил он. В четверг, 7 августа, Трамп сказал, что его встреча с Путиным не зависит от готовности российского лидера встретиться с Зеленским.

«Украина не боится встреч и ожидает столь же смелой позиции от российской стороны», – написал Зеленский в X.

Один из представителей Белого дома также подтвердил Reuters, что встреча Трампа с Путиным может состояться на следующей неделе.

«Американская сторона предложила, и мы согласились провести двустороннюю встречу на самом высоком уровне», – передает NYT заявление советника Путина по международной политике Юрия Ушакова российским информагентствам в четверг, 7 августа.

Владимир Путин продолжает уклоняться от встречи с Владимиром Зеленским, хотя говорит, что готов к ней. Фото Getty Images

Главная обеспокоенность Зеленского и европейских союзников, что Путин сможет склонить Трампа к уступкам, которые будут невыгодны Украине, добавляет Reuters. Также остаются большие сомнения, как будет реализовано любое соглашение и гарантии безопасности для Украины.

При администрации Байдена, введшей самые жесткие санкции против России, Кремль охарактеризовал отношения с США как «ниже нуля», пишет Reuters. При Трампе обе стороны уже заговорили о возможном возобновлении прибыльных торгово-экономических связей.

Возможен саммит в ОАЭ на следующей неделе

На встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Заид бин Султан Аль Нагаяном 7 августа Путин сказал, что ОАЭ были бы «совершенно подходящим» местом для проведения саммита. Однако он воздержался от официального подтверждения, что эта страна будет принимать встречу.

«Есть несколько вариантов локаций», – добавляет заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Возможная встреча с Трампом – это еще одна символическая победа для Путина, которого лидеры НАТО до последнего изолировали из-за вторжения в Украину, пишет NYT. Все изменилось после того, как Трамп в президентском кресле начал телефонные переговоры с российским лидером.

Вовлеченность Европы

Украина и европейские лидеры давно обеспокоены тем, что симпатизировавший некоторым требованиям России Трамп может пойти на сговор с Путиным, чтобы заставить Зеленского принять крайне невыгодное для Украины соглашение, добавляет Reuters.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф присоединился к общему звонку между президентом США, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами и представил часть предложений, на которые может согласиться Путин.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи с Владимиром Путиным провел разговор с Трампом и Зеленским, чтобы пересказать месседжи президента России. Фото Getty Images

Зеленский в тот же день провел переговоры с лидерами Франции, Германии и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Европа должна быть участником мирного процесса», – написал президент Украины в Х.

Приглашение Путина на саммит с Трампом выглядит как вознаграждение без никакой ответной уступки, говорит Reuters аналитик Николай Белесков из Национального института стратегических исследований. Это создает впечатление, что Россия выходит из международной изоляции и ведет переговоры на равных. Кремль и дальше будет затягивать время, используя сам факт переговоров как доказательство открытости к диалогу без реальных уступок, считает Белесков.