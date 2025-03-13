«Чувствительный персоналист с большим эго». Трамп меняет карту безопасности мира – где на ней место Украины? Интервью с Фредриком Весслау, советником Rasmussen Global

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
12:49 хвилин
Кто в эпоху Дональда Трампа станет новым лидером Европы и какой геополитической судьбы ждать Украине? Разговор с Фредриком Весслау.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Первый месяц правления второй администрации Дональда Трампа всколыхнул мир. Украина на неделю оставалась без помощи США и столкнулась с давлением со стороны до недавнего времени главного партнера.
Европа больше не уверена в американском зонте безопасности и срочно ищет €800 млрд на перевооружение. Европейские страны серьезно обсуждают отправку войск в Украину, а об автономном европейском ядерном сдерживании уже прямо говорят лидеры Франции, Германии и Польши.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.