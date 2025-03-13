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«Чувствительный персоналист с большим эго». Трамп меняет карту безопасности мира – где на ней место Украины? Интервью с Фредриком Весслау, советником Rasmussen Global

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

7 хв читання

війна, переговори, мир, перемир'я /Getty Images

Фредрик Весслау, дипломат, аналитик SCEEUS и старший советник Rasmussen Global. Фото Getty Images

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Кто в эпоху Дональда Трампа станет новым лидером Европы и какой геополитической судьбы ждать Украине? Разговор с Фредриком Весслау.

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Первый месяц правления второй администрации Дональда Трампа всколыхнул мир. Украина на неделю оставалась без помощи США и столкнулась с давлением со стороны до недавнего времени главного партнера.

Европа больше не уверена в американском зонте безопасности и срочно ищет €800 млрд на перевооружение. Европейские страны серьезно обсуждают отправку войск в Украину, а об автономном европейском ядерном сдерживании уже прямо говорят лидеры Франции, Германии и Польши.

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