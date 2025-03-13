«Чувствительный персоналист с большим эго». Трамп меняет карту безопасности мира – где на ней место Украины? Интервью с Фредриком Весслау, советником Rasmussen Global

Кто в эпоху Дональда Трампа станет новым лидером Европы и какой геополитической судьбы ждать Украине? Разговор с Фредриком Весслау.

Первый месяц правления второй администрации Дональда Трампа всколыхнул мир. Украина на неделю оставалась без помощи США и столкнулась с давлением со стороны до недавнего времени главного партнера.

Европа больше не уверена в американском зонте безопасности и срочно ищет €800 млрд на перевооружение. Европейские страны серьезно обсуждают отправку войск в Украину, а об автономном европейском ядерном сдерживании уже прямо говорят лидеры Франции, Германии и Польши.