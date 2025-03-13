«Чутливий персоналіст з великим его». Трамп змінює безпекову карту світу – де на ній місце України? Інтерв’ю з Фредріком Весслау, радником Rasmussen Global

Хто в епоху Дональда Трампа стане новим лідером Європи та якої геополітичної долі чекати Україні? Розмова з Фредріком Весслау

Перший місяць правління другої адміністрації Дональда Трампа сколихнув світ. Україна на тиждень залишалась без допомоги США та зіткнулася з тиском з боку донедавна головного партнера.

Європа більше не впевнена у американській безпековій парасольці та терміново шукає €800 млрд на переозброєння. Європейські країни серйозно обговорюють відправлення військ до України, а про автономне європейське ядерне стримування вже прямо говорять лідери Франції, Німеччини та Польщі.