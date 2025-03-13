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«Чутливий персоналіст з великим его». Трамп змінює безпекову карту світу – де на ній місце України? Інтерв’ю з Фредріком Весслау, радником Rasmussen Global

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

7 хв читання

війна, переговори, мир, перемир'я /Getty Images

Фредрік Весслау, дипломат, аналітик SCEEUS та старший радник Rasmussen Global Фото Getty Images

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Хто в епоху Дональда Трампа стане новим лідером Європи та якої геополітичної долі чекати Україні? Розмова з Фредріком Весслау

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Перший місяць правління другої адміністрації Дональда Трампа сколихнув світ. Україна на тиждень залишалась без допомоги США та зіткнулася з тиском з боку донедавна головного партнера.

Європа більше не впевнена у американській безпековій парасольці та терміново шукає €800 млрд на переозброєння. Європейські країни серйозно обговорюють відправлення військ до України, а про автономне європейське ядерне стримування вже прямо говорять лідери Франції, Німеччини та Польщі.

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