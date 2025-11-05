Forbes Digital підписка
Зоран Мамдани – новый мэр Нью-Йорка. В столице мирового капитализма мэром стал социалист. Как так произошло и сработает ли его «джентрифицированный социализм»?

Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
7 хв читання

Зоран Мамдані мер Нью-Йорка вибори /Getty Images

Зоран Мамдани в возрасте 34 лет станет младшим мэром Нью-Йорка после Гью Джона Гранта, который был инаугурирован в 1889 году в 30 лет. Фото Getty Images

Нью-Йорк избрал нового мэра. На местных выборах в США 4 ноября демократ-социалист Зоран Мамдани победил своих соперников – бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо и кандидата от республиканцев Кертиса Слива.

В чем уникальность Мамдани – главное из разбора Forbes US и почему социализм Мамдани может не сработать – анализ его предвыборных инициатив от политического аналитика Джона Азиза

Следующим мэром Нью-Йорка, крупнейшего города США, станет социалист-демократ Зоран Мамдани, 34, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа, старой гвардии демократов и более двух десятков миллиардеров со всей страны.

Такая решительная победа над бывшим губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо и кандидатом от республиканцев Кертисом Слива стала результатом ожесточенной предвыборной кампании, включавшей видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, поток денег от политических комитетов и противоречивые дебаты относительно доступности жилья.

