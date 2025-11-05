Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Світ
Дата

Forbes Digital

Зоран Мамдані – новий мер Нью-Йорка. У столиці світового капіталізму мером став соціаліст. Як так сталося та чи спрацює його «джентрифікований соціалізм»?

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

7 хв читання

Зоран Мамдані мер Нью-Йорка вибори /Getty Images

Зоран Мамдані у віці 34 років стане наймолодшим мером Нью-Йорка після Гʼю Джона Гранта, який був інавгурований у 1889 році в 30 років. Фото Getty Images

Нью-Йорк обрав нового мера. На місцевих виборах у США 4 листопада демократ-соціаліст Зоран Мамдані переміг своїх суперників – колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо та кандидата від республіканців Кертіса Сліва.

У чому унікальність Мамдані – головне з розбору Forbes US, та чому соціалізм Мамдані може не спрацювати – аналіз його передвиборчих ініціатив від політичного аналітика Джона Азіза

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Наступним мером Нью-Йорка, найбільшого міста США, стане соціаліст-демократ Зоран Мамдані, 34, попри зусилля президента США Дональда Трампа, старої гвардії демократів та понад двох десятків мільярдерів з усієї країни.

Така рішуча перемога над колишнім губернатором Нью-Йорка Ендрю Куомо та кандидатом від республіканців Кертісом Сліва стала результатом запеклої передвиборчої кампанії, що включала відеоролики, створені за допомогою штучного інтелекту, потік грошей від політичних комітетів та суперечливі дебати щодо доступності житла. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні