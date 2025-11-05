Нью-Йорк обрав нового мера. На місцевих виборах у США 4 листопада демократ-соціаліст Зоран Мамдані переміг своїх суперників – колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо та кандидата від республіканців Кертіса Сліва.

У чому унікальність Мамдані – головне з розбору Forbes US, та чому соціалізм Мамдані може не спрацювати – аналіз його передвиборчих ініціатив від політичного аналітика Джона Азіза