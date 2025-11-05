Нью-Йорк обрав нового мера. На місцевих виборах у США 4 листопада демократ-соціаліст Зоран Мамдані переміг своїх суперників – колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо та кандидата від республіканців Кертіса Сліва.
У чому унікальність Мамдані – головне з розбору Forbes US, та чому соціалізм Мамдані може не спрацювати – аналіз його передвиборчих ініціатив від політичного аналітика Джона Азіза
Наступним мером Нью-Йорка, найбільшого міста США, стане соціаліст-демократ Зоран Мамдані, 34, попри зусилля президента США Дональда Трампа, старої гвардії демократів та понад двох десятків мільярдерів з усієї країни.
Така рішуча перемога над колишнім губернатором Нью-Йорка Ендрю Куомо та кандидатом від республіканців Кертісом Сліва стала результатом запеклої передвиборчої кампанії, що включала відеоролики, створені за допомогою штучного інтелекту, потік грошей від політичних комітетів та суперечливі дебати щодо доступності житла.
