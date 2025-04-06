Гипербдительность и стратегия избегания. Как снизить влияние стресса на работоспособность? Рассказывает нейробиолог Сергей Данилов

Постоянный стресс и тревожность стали обыденностью для миллионов украинцев – гражданских и военных. Нейробиолог, соучредитель Anima.ua Сергей Данилов рассказал о том, какие последствия имеет рутинизация внешних угроз для ментального здоровья и как компаниям уменьшить их негативное влияние на производительность бизнеса. Вопросы задал совладелец и гендиректор компании Centravis Юрий Атанасов

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

Стресс – это ответ организма, когда требования ситуации больше имеющихся ресурсов человека. Обычно эта реакция связана с необходимостью адаптироваться к новому вызову, однако стимулы, вызывающие стресс, не обязательно новые. Они могут быть просто угрожающими, непредсказуемыми или чрезмерными.

Стресс в целом полезен. При его оптимальном уровне мы можем сосредотачиваться на задаче и добиваться высокой производительности. Но когда стресс хронический или чрезмерный, организм направляет всю энергию на защиту и не успевает восстанавливаться. Это влияет на работоспособность: появляются забывчивость, раздражительность, растет количество ошибок.

В ситуациях неопределенности и постоянного ожидания угрозы возникает гипербдительность. Из-за непрерывного напряжения человек начинает избегать потенциально опасных ситуаций, что мешает адаптации. Это оказывает влияние на настроение и самооценку, дополнительно ухудшает стрессоустойчивость, увеличивает риск развития депрессивных симптомов и вторичных расстройств.

Уровень стрессоустойчивости

В 2016 году в Израиле исследовали искажение внимания к угрозе у людей, живших на разном расстоянии от сектора Газа. Те, кто был рядом и не имел времени перейти к укрытию во время воздушной тревоги, со временем начинали избегать угрожающих стимулов. Люди, которые жили дальше и у которых было время спрятаться, демонстрировали рост гипербдительности.

Похожие результаты показало исследование Anima.ua. У военных гипербдительность была в среднем на 15% выше, чем у гражданских, у которых доминировали стратегии избегания. Ожидание угроз определяет готовность человека вовремя отреагировать и защититься. Но важно уметь различать ситуации, когда нужно реагировать, а когда нужно расслабляться.

Умение восстанавливаться определяет вашу устойчивость к стрессу. Это зависит от работы таких биологических «предохранителей», как сон и избегание, а также от развития мыслительных и эмоциональных стратегий преодоления стресса.

Например, умение балансировать между ожиданием проблемы и реальностью. В большинстве случаев человек запускает стресс-активирующие механизмы в предчувствии угроз, которые не происходят. От нас не зависит, состоятся ли они, но мы можем повлиять на уровень собственной стрессоустойчивости.

В долгосрочной перспективе уменьшить уязвимость позволяют занятия спортом и разные интересы. Они помогают переключаться с проблемы и видеть ситуацию с другой стороны.

Когда речь идет об обычном обратимом стрессе, адаптироваться можно за счет большего количества отдыха и положительных эмоций. Но для отдыха тоже нужно оставлять силы. Если же человек показывает признаки отчуждения, это сигнал о помощи. Это свидетельствует о том, что ситуация ухудшается, и обычных средств восстановления не хватает.

В таком случае важно вовремя отреагировать и поддержать человека, чтобы он вышел из этого состояния.

Как проблемы стресса решить с точки зрения бизнеса?

Чтобы что-то изменить, сначала нужно это измерить. Согласно исследованию Deloitte, проблемы с психическим здоровьем – от отсутствия работников на работе до их низкой эффективности и текучести кадров – наносят бизнесу миллиардные потери. Своевременная профилактика и скрининг выявляют и решают эти проблемы на ранних стадиях.

Есть несколько подходов – от психоэдукционных курсов для руководителей до опросников об уровне стресса и выгорании у сотрудников. Регулярное наблюдение, открытый диалог и своевременная поддержка могут снизить уровень стресса среди работников.

Для более сложных обстоятельств может подойти один из используемых в армии методов – TRIM, или Trauma Risk Management. Он работает по принципу «равный – равному», когда вся группа может оценивать состояние друг друга и при необходимости обращаться к специалистам.

Среди современных методов есть и оценки состояния по психофизиологическим параметрам, которые позволяют реагировать на опережение, выявлять состояния переутомления и снижения концентрации раньше, чем это может сделать субъективная оценка.

Так, например, наш анализ движения глаз помогает руководителям оперативно внедрять меры поддержки – адаптивные программы отдыха, консультации психолога и т.д.