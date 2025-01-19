Забіги від Бостона до Мальти. 12 марафонів, які варто спробувати 2025 року. Рейтинг Forbes USA

Для всіх, хто планує зробити 2025 роком марафонських звершень, американська редакція Forbes Travel Guide підготувала добірку марафонських забігів на 42,16 кілометрів зі всього світу. Разом до гайду також додаємо преміум-готелі поблизу цих маршрутів. Деякі з них пропонують трансфер до марафону і відпочинок у спа-зонах після нього.

Malta Marathon (Мальта)

День забігу: 23 лютого

Марафон на Мальті святкує своє 40-річчя цього року та очікує рекордну кількість учасників — понад 1200. Обидва забіги (повний та півмарафон) проходять переважно униз. Марафон починається у Мдіні — середньовічній столиці острова на висоті 190 метрів, та завершується на рівні моря.

Де зупинитись: Готель The Phoenicia Malta у стилі артдеко знаходиться біля входу до Валетти, столиці Мальти. Має сучасний спа-центр та зелені сади для відновлення після забігу.

Run Rome The Marathon (Рим, Італія)