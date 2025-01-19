Забіги від Бостона до Мальти. 12 марафонів, які варто спробувати 2025 року. Рейтинг Forbes USA

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Для всіх, хто планує зробити 2025 роком марафонських звершень, американська редакція Forbes Travel Guide підготувала добірку марафонських забігів на 42,16 кілометрів зі всього світу. Разом до гайду також додаємо преміум-готелі поблизу цих маршрутів. Деякі з них пропонують трансфер до марафону і відпочинок у спа-зонах після нього.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Malta Marathon (Мальта)
День забігу: 23 лютого
Марафон на Мальті святкує своє 40-річчя цього року та очікує рекордну кількість учасників — понад 1200. Обидва забіги (повний та півмарафон) проходять переважно униз. Марафон починається у Мдіні — середньовічній столиці острова на висоті 190 метрів, та завершується на рівні моря.
Де зупинитись: Готель The Phoenicia Malta у стилі артдеко знаходиться біля входу до Валетти, столиці Мальти. Має сучасний спа-центр та зелені сади для відновлення після забігу.
Run Rome The Marathon (Рим, Італія)
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