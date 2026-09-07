Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається відновити переговорний процес між Україною та Росією після восьми місяців паузи. Які очікування аналітичної спільноти та ринків передбачень?
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Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році виходить до Дня Незалежності – на пʼятий рік великої війни. Його наскрізна тема – суб’єктність. Про підприємців, бізнеси та культуру, які не чекають, поки хтось визначить їхнє майбутнє, а продовжують будувати його самі – під сиренами, обстрілами та в умовах постійної невизначеності.
Традиційно в номері — понад 190 сторінок концентрованого «бізнесового щастя» для тих, хто будує майбутнє України.
Спецпредставники президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф намагаються реанімувати процес переговорів про завершення російсько-української війни, який став на паузу після початку війни в Ірані в лютому. За перший тиждень вересня вони вкотре відвідали Москву та вперше – Київ, де мали три раунди перемовин.
Більшість деталей розмов лишаються непублічними. Американська сторона заявляє про прогрес та прагнення відновити тристоронні переговори Україна – РФ – США та, за даними західних медіа, готує оновлені мирні пропозиції.