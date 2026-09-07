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«Трамп шукає легких перемог». Як оцінюють відновлення переговорів із Віткоффом і Кушнером західні аналітики та біржа передбачень Polymarket?

з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

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Getty Images

Посланці США Джаред Кушнер та Стів Віткофф після переговорів з президентом Володимиром Зеленським, 6 вересня 2026-го Фото Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається відновити переговорний процес між Україною та Росією після восьми місяців паузи. Які очікування аналітичної спільноти та ринків передбачень?

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Спецпредставники президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф намагаються реанімувати процес переговорів про завершення російсько-української війни, який став на паузу після початку війни в Ірані в лютому. За перший тиждень вересня вони вкотре відвідали Москву та вперше – Київ, де мали три раунди перемовин.

Більшість деталей розмов лишаються непублічними. Американська сторона заявляє про прогрес та прагнення відновити тристоронні переговори Україна – РФ – США та, за даними західних медіа, готує оновлені мирні пропозиції.

  • Автор

    з особистого архіву

    Марко Сировой

    Редактор відділу «Війна і світ»

    Пишу про міжнародну політику. Тонкощі суперечок у Конгресі США, євроінтеграція України, торгові війни та угоди, вибори та кризи в різних куточках світу, інтерв’ю з дипломатами та іноземними аналітиками – це мої теми. Також висвітлюю теми міжнародної безпеки та події довкола російсько-української війни. Вивчав міжнародне право в Харківському університеті імені Каразіна та медіа у Харківському економічному університеті. В студентські роки почав писати тексти для Харківської правозахисної групи, а з 2019-го до кінця 2023-го працював у LIGA.net.

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