Маркетинг потрібен навіть найкращому продукту. Як знайти ідеального маркетолога для МСБ? Сім порад від CEO Webpromo Юрія Копишинського

Навіть найкращі товари потребують грамотного маркетингу – не аматорського, а системного. Чим швидше власники малого та середнього бізнесу це усвідомлять, тим менше витратять часу і грошей на пошук маркетолога. Юрій Копишинський, CEO агенції диджитал-маркетингу Webpromo – про типові помилки при наймі маркетолога та сім кроків до створення ефективного напряму продажів

Ідея про те, що хороший продукт «продає себе сам», більше не працює. Навіть найкращі товари потребують маркетингового підсилення.

На старті власник зазвичай сам виконує функцію маркетолога. Але сьогодні складно масштабуватися без професійного маркетингу. З початку року до мене звернулися близько 10 власників малого та середнього бізнесу (МСБ) з проханням допомогти знайти маркетолога для їхнього бізнесу.

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Працюючи в диджитал-агенції, я знайомий з кращими маркетологами України, які створюють значущі проєкти і lovemarks. Звісно, зустрічаються й ті, хто не допоміг бізнесу чи навіть шкодив.

Для розвʼязання цього завдання треба розуміти, яку ціль бізнес ставить перед маркетингом. Досвід показує, що підприємці-початківці часто мають завищені очікування, що призводить до розчарувань і сумнівів у можливості делегування функції маркетингу.

Ділюся сімома кроками, що можуть допомогти МСБ на етапі створення відділу маркетингу, розвитку напряму і формування сильної команди.

Сформулюйте ціль

Відсутність маркетингових цілей, навіть найпростіших, та очікування, що вони сформуються в процесі – помилка.

Без сформованих цілей ви не звільните час. Навпаки почнете більше витрачати. Спеціаліст може рухатися за своїм планом, що не відповідатиме вашим очікуванням. Як наслідок – неефективна співпраця, де кожен незадоволений процесом, а про результат взагалі не йдеться.

Навіть такі прості речі, як аналіз поточної маркетингової активності, ефективності каналів, зв’язку лідів із продажами вже є достатніми цілями для початку роботи.

Раджу розділити завдання:

Якщо керівник сам виконує частину маркетингу, важливо її зафіксувати і продумати: чи будуть зрозумілі ці процеси майбутньому маркетологу, і лише потім шукати спеціаліста.

Якщо є базово побудовані маркетинг-воронки та описані завдання, які виконує або виконував/ла маркетолог — сформулюйте точнішу ціль і шукайте спеціаліста під неї. Тоді ціль може звучати так: «Досягнути конкретних показників внаслідок використання поточних інструментів або впровадження нових».

Маркетолог із великої компанії – не завжди правильне рішення

Кандидат із результатами з великого бізнесу не дорівнює «ефективний кандидат для МСБ».

Впевнився на власному досвіді. Спеціаліст, якого я обрав кілька років тому за досвід у великій компанії, виявився малоефективним на етапі побудови внутрішньої системи. Він звик управляти командою у чітко побудованій інфраструктурі, зі структурованими процесами. Ми витрачали ресурси і кошти на речі, що не привели до змін.

Обираючи спеціаліста зі старту, памʼятайте про свої цілі з попереднього пункту. Важливо розуміти, чи має маркетолог релевантний досвід, амбіцію. Із самого початку уточніть, які ресурси потрібні кандидату для реалізації ваших завдань.

Знати маркетинг на базовому рівні

Нині без базових знань і принципів маркетингу власнику МСБ важко буде знайти ефективного маркетолога. Власник має розуміти, наскільки корисні тактичні та стратегічні кроки, які пропонує маркетолог, та чи буде інвестиція виправдана згідно стратегії розвитку компанії та відповідає загальним цілям.

Маркетинг – частина стратегії розвитку компанії

Якщо маркетингова частина не пов’язана із загальною стратегією розвитку компанії, вона не буде направлена на досягнення цілей бізнесу.

Далеко не у всіх бізнесів, які вже мають повноцінний відділ маркетингу, є визначена стратегія. Починати треба саме з неї, тоді є шанси на успішний пошук кандидата і якісну співпрацю.

Базові завдання будуть відрізнятися залежно від вашої ніші: набором інструментів, тактикою, каналами, часом на досягнення поставлених цілей.

Маркетолог не має вміти робити все

Часто бачу власників, які вважають, що маркетолог має бути стратегом, дизайнером, таргетологом одночасно.

Маркетинг нині має безліч інструментів, всі точно не знадобляться одномоментно. Впровадити кілька різноканальних рішень завдяки єдиному спеціалісту неможливо або майже неможливо.

Ще 20 років тому основними каналами були телебачення та радіо для великих бізнесів і друковані видання – для МСБ. На старті ери диджитал, понад 15 років тому, SEO була чи не єдиним нашим інструментом.

Сьогодні performance-маркетинг – вже частина маркетинг-міксу, який включає основні платформи – Google та Mеtа. Але є ще з десяток популярних сервісів, онлайн-майданчиків.

За цей час зʼявилися спеціалісти, які спеціалізуються виключно на одному з каналів. Буде набагато легше знайти фахівця, якщо ви знатимете, куди мають бути спрямовані зусилля: на охоплення і впізнаваність, тільки performance чи комплексну стратегію.

Керівники відділу маркетингу чи маркетолог?

Якщо ви хочете побудувати відділ маркетингу, маєте визначитися із ціллю:

Для комплексних завдань (стратегія, нові канали) формуйте команду з керівником.

Для передачі окремих функцій почніть з одного маркетолога в команді.

Ефективніше спочатку найняти маркетолога, а власнику частково взяти функції керівника. З часом або маркетолог зросте, або залучите керівника ззовні, коли завдання маркетингу і цінність, яку він приносить, будуть це виправдовувати і допоможуть бізнесу зробити наступні кроки.

Залучення власника важливе

Часто власники бізнесів щиро впевнені, що знайдуть спеціаліста, який самостійно розбереться в усьому і винайде єдине правильне рішення. І щиро розчаровані, коли так не стається.

Незалежно від цілі, важливе залучення власника – спочатку більше, поступово менше.

Біль кожного власника бізнесу – недостатня кількість часу, велике поточне навантаження. Коли постає потреба створення відділу маркетингу, потрібно збільшити видатки в моменті. Власник, з одного боку, часто очікує зростання в найкоротший проміжок часу, а з іншого – хоче одразу віддати спеціалісту з маркетингу всі функції, які повністю або частково виконував самостійно.

Маркетолог мислить іншими категоріями, його завдання – підсилити продажі, інтерес до компанії чи продукту. Для цього потрібні інвестиції. Для бізнесу важлива ефективність і дохідність і, як наслідок, тактика та дії можуть йти в супротив до візії.

Маркетолог – важлива функція для більшості бізнесів, але без залучення власника/СЕО і співпраці з командою результатів не досягти. Залучення власника буде потрібне, його мета – зробити ефективніше, краще і швидше в командній роботі з маркетологом.

За останні сім років ми працювали з п’ятьма маркетологами. Були рішення, які позитивно вплинули на розвиток комунікації, позиціювання, залучення клієнтів. Були й неефективні, несвоєчасні рішення, витрата часу і коштів.

Маркетолог може як підсилити ваш бізнес, так і послабити. Від цього точно ніхто не застрахований на певному етапі. Зважено підійдіть до пошуку кандидата, виділіть час на «розібратися» й не шукайте одразу ідеальне рішення.