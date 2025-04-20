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Володимир Яценко /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Категорія
Свій бізнес
Дата

Ціна повного метра. Скільки коштує зняти кіно в Україні та як на ньому заробити – інтерв‘ю з продюсером Володимиром Яценко

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

3 хв читання

Володимир Яценко Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

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У творчому доробку українського продюсера Володимира Яценка – фільми «Люксембург-Люксембург», «Додому» та «Атлантида», які показували на Венеційському та Каннському кінофестивалях. Скільки коштує зняти повнометражне кіно в Україні та які суми можна зібрати в прокаті?

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«Зараз майже на кожному фестивалі є українське кіно, всі до цього звикли», – говорив співвласник кінокомпанії ForeFilms і рекламного продакшену Limelite Володимир Яценко у випуску YouTube-проєкту Forbes Next. 

Клієнтами Limelite були Mercedes, MasterCard, T-Mobile, Uniqlo та Lacoste, американська співачка Майлі Сайруз. 

У 2020 році підприємець вирішив виділити напрямок кіно в окремий бізнес. За чотири роки продакшн ForeFilms зняв вісім фільмів з сукупним бюджетом до 200 млн грн. У 2022-му Яценко добровільно мобілізувався до ЗСУ, але кінопродакшн продовжує працювати під керівництвом співзасновниці Анни Яценко. Скільки українська стрічка може заробити в прокаті – в інтерв’ю Forbes з Володимиром Яценко. 

Розмову скорочено та відредаговано для ясності.

Скільки коштує зняти фільм в Україні

Півтора роки режисер Антоніо Лукіч писав сценарій «Люксембург-Люксембург», а ми шукали гроші на зйомку. Вартість сценарію до 2022 року в Україні становила €10 000-25 000, «зіркові» сценаристи отримували вдвічі більше. Це перший і найдешевший етап – девелопмент, коли у продюсера є ідея або чернетка сценарію, і режисер.

Зняти хороший фільм в Україні коштує близько €500 000, бюджет на зйомку екшна – понад €1 млн. Комедії, горори, камерне кіно, де небагато локацій і акторів, обійдеться в €150 000-200 000. 

яценко /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Володимир Яценко Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Наприклад, бюджет на зйомку фільму «Додому» у 2019 році був 20 млн грн, «Атлантиди» того ж року – 42 млн грн. Науково-фантастичний «Ти – космос» 2024 року обійшовся у 31 млн грн, з яких 20 млн грн дала держава, решта – кошти ForeFilms і ко-продюсерів. 

Щодо останнього фільму звернулись до спеціалістів в Нідерландах: ти показуєш їм сценарій, а вони оцінюють, скільки буде коштувати постпродакшн в різних країнах. Лише постпродакшн для фільму «Ти – космос» у Нідерландах коштував би €800 000, в США – €10 млн. Нам сказали, що це математично неможливо, ми ніколи не зробимо цей фільм

Середній бюджет фільму – €500 000, з яких: 

  • €50 000 – девелопмент; 
  • €50 000 – режисерська розробка; 
  • €60 000-70 000 – підготовка знімальної групи до зйомок;
  • €150 000-200 000 – знімальний процес; 
  • €100 000 – постпродакшн. 

Гонорар основних акторів за фільм варіюється від €10 000 до €30 000. Оператор, в залежності від кількості знімальних днів, може заробити €20 000-40 000. 

В середньому один знімальний день коштує €10 000-20 000. Але бувають винятки. У 2019 році ми знімали фільм «Додому», там була сцена про операцію Буданова в Криму. 30 секунд перестрілки ми знімали з найдорожчою командою каскадерів 5 днів, а підготовка тривала кілька місяців. На майданчику було понад 200 людей. Лише основних камер задіяли 7. Купили кілька автівок, які повністю розбили в процесі. Такий знімальний день коштував €70 000-80 000. 

Як заробити на кіно

Дохід продюсера від показів в кінотеатрах – до 20%. Половину касових зборів забирає кінотеатр, залишок розподіляється між локальним дистрибʼютором, витратами на промо, Держкіно, якщо останні фінансували зйомки

Як розподіляються касові збори кінотеатрів: 

  • 50% – забирає кінотеатр;
  • від 10% – плата локальному дистриб’ютору;
  • 5-10% – витрати на промо;
  • 20% – дохід продюсера;

Фільм «Люксембург, Люксембург» обійшовся у 24 млн грн. В кінотеатральному прокаті він зібрав 36 млн грн, з яких 18 млн грн одразу забрав кінотеатр. 2 млн грн витратили на промо, стільки ж – віддали локальному дистриб’ютору. Лишилось 14 млн грн. Половину повернули Держкіно. Заробили – 7 млн грн, з яких 4 млн грн вклали раніше. 

Українське телебачення може купити фільм за €5 000-10 000. Для порівняння, за серію серіалу вони платять €30 000-50 000. Хоча повнометражний контент набагато якісніший і справедливою була б ціна від €60 000. 

вова яценко /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Володимир Яценко Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Закордонний шлях фільму починається з кінофестивалів. Каннський і Венеційський – не платять за премʼєру, але якщо стрічка там зайшла, критики написали хороші рецензії, то показати фільм захоче ще сотня менших кінофестивалів. І вони вже будуть платити $1000-2000 за показ. 

Це невеликі гроші, але локальні дистрибʼютори, знаючи, що ваш фільм покажуть на фестивалі, можуть купити права на його показ всередині країни. 

Зі стримінгових платформ в Україні можна заробити від $10 000 до $30 000. До приходу Netflix ця цифра була приблизно вдесятеро меншою. Закордонним стримінгам продає окрема компанія, яка на цьому спеціалізується. 

З наших фільмів у гарний «плюс» вийшов лише «Люксембург, Люксембург». Продажі далі йдуть, тож заробіток зростатиме. «Мінус» від інших фільмів покриваємо за рахунок рекламного продакшну Limelite. Але ми купуємо досвід, репутацію в Європі: фільм, який я випущу, подивляться ті, хто відбирає стрічки для Каннського, Венеційського та Берлінського фестивалів. Це шлях, який дозволить у майбутньому заробити більше. 

Зараз ми знімаємо англомовний фільм «Дівчина, що кричить» (Screaming Girl) Антоніо Лукича з бюджетом – €4 млн. Я готовий заробити менше, але отримати знання і контакти великих голлівудських студій. Це як в бізнесі: спочатку ти інвестуєш, а потім заробляєш. 

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