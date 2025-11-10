Ринок української кераміки представлений переважно малими виробниками, які продають свої вироби через соцмережі, на ярмарках чи сувенірних ринках. Як крафтовому майстру перетворити ремесло на бізнес?

У списку перспективних бізнесів Forbes Next, який за три роки зібрав 750 учасників, всього троє – мають в асортименті керамічні вироби. Це – виробник посуду, прикрас та декору Gunia Project, бренд подарунків Orner та виробник і дистрибʼютор посуду «Мажура».

Gunia Project – один із найпомітніших гравців ринку – бренд наростив власне виробництво кераміки до понад 2000 виробів щомісяця та отримав вражаюче портфоліо зіркових клієнтів: речі Gunia є в інфлюенсерки Кайлі Дженнер, першої леді Франції Бріджит Макрон і навіть Папи Римського.