Суд 30 жовтня випустив під заставу ексголову «Укренерго» Володимира Кудрицького, який вийшов із СІЗО після сплати 13,7 млн грн. Кудрицький вважає справу політичною, бо діяв у рамках закону і не завдав державі жодних збитків. Forbes Ukraine обрав головне з першого інтерв’ю Кудрицького після арешту, яке він дав Яніні Соколовій

У чому суть справи

Мене заарештували у справі, яку розслідують із 2018 року. Вона стосується двох договорів, які я підписав, коли працював директором з інвестицій в «Укренерго». Тоді компанія проводила відкриті тендери через систему Prozorro. Один із них стосувався реконструкції підстанцій «Південна» та «Північна». Переможцем стала компанія «Візин Річ» – її пропозиція була найнижчою серед усіх учасників.