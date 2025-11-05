Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:02 хвилин
Суд 30 жовтня випустив під заставу ексголову «Укренерго» Володимира Кудрицького, який вийшов із СІЗО після сплати 13,7 млн грн. Кудрицький вважає справу політичною, бо діяв у рамках закону і не завдав державі жодних збитків. Forbes Ukraine обрав головне з першого інтерв’ю Кудрицького після арешту, яке він дав Яніні Соколовій
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У чому суть справи
Мене заарештували у справі, яку розслідують із 2018 року. Вона стосується двох договорів, які я підписав, коли працював директором з інвестицій в «Укренерго». Тоді компанія проводила відкриті тендери через систему Prozorro. Один із них стосувався реконструкції підстанцій «Південна» та «Північна». Переможцем стала компанія «Візин Річ» – її пропозиція була найнижчою серед усіх учасників.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.