Суд 30 октября выпустил под залог вышедшего из СИЗО экс-главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого после уплаты 13,7 млн грн. Кудрицкий считает дело политическим, потому что действовал в рамках закона и не нанес государству никакого ущерба. Forbes Ukraine выбрал главное из первого интервью Кудрицкого после ареста, которое он дал Янине Соколовой
В чем суть дела
Меня арестовали по делу, которое расследуют с 2018 года. Оно касается двух договоров, которые я подписал, когда работал директором по инвестициям в «Укрэнерго». Тогда компания проводила открытые тендеры через систему Prozorro. Один из них касался реконструкции подстанций «Южная» и «Северная». Победителем стала компания «Визин Рич» – ее предложение было самым низким среди всех участников.
