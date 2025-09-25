Прослухати матеріал
«Біосфера» під час війни змінила експортну стратегію і збільшила поставки за кордон на 50%. Виробник драбин Virastar, який не зміг закріпитися за кордоном до війни, робить це успішно у 2025-му. MaʼRijany Hemp Company завдяки експорту сподівається відновити конопляну галузь в Україні. Яких принципів вони дотримуються для вдалого виходу на закордонні ринки? Головне з дискусії на Форумі промисловців від Forbes Ukraine.
Ірина Нестеренко, віцепрезидентка з операційної діяльності «Біосфери»
«Біосфера» експортує з 2006-го. Першу партію поставили у Молодову. Далі – країни Кавказу, Середньої Азії. В лютому 2022-го експорт зупинився. Партнери зупинили платежі, бо боялися, що гроші до нас не дійдуть.
