«Біосфера» під час війни змінила експортну стратегію і збільшила поставки за кордон на 50%. Виробник драбин Virastar, який не зміг закріпитися за кордоном до війни, робить це успішно у 2025-му. MaʼRijany Hemp Company завдяки експорту сподівається відновити конопляну галузь в Україні. Яких принципів вони дотримуються для вдалого виходу на закордонні ринки? Головне з дискусії на Форумі промисловців від Forbes Ukraine.