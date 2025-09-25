Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Мета – 50% експорту. «Біосфера», Virastar та MaʼRijany торують різні шляхи на закордонні ринки. Чим корисний їхній досвід?

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

4 хв читання

Ірина Нестеренко, віцепрезидентка з операційної діяльності «Біосфери», Олексій Алексєєнко, співзасновник Virastar, та Андрій Микитів, СЕО MaʼRijany Hemp Company, на Форумі промисловців від Forbes Ukraine. /Фото Forbes Ukraine

Ірина Нестеренко, віцепрезидентка з операційної діяльності «Біосфери», Олексій Алексєєнко, співзасновник Virastar, та Андрій Микитів, СЕО MaʼRijany Hemp Company, на Форумі промисловців від Forbes Ukraine. Фото Фото Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:17 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:17

«Біосфера» під час війни змінила експортну стратегію і збільшила поставки за кордон на 50%. Виробник драбин Virastar, який не зміг закріпитися за кордоном до війни, робить це успішно у 2025-му. MaʼRijany Hemp Company завдяки експорту сподівається відновити конопляну галузь в Україні. Яких принципів вони дотримуються для вдалого виходу на закордонні ринки? Головне з дискусії на Форумі промисловців від Forbes Ukraine.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Ірина Нестеренко, віцепрезидентка з операційної діяльності «Біосфери»

«Біосфера» експортує з 2006-го. Першу партію поставили у Молодову. Далі – країни Кавказу, Середньої Азії. В лютому 2022-го експорт зупинився. Партнери зупинили платежі, бо боялися, що гроші до нас не дійдуть.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні