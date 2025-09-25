Прослухати матеріал
«Биосфера» во время войны изменила экспортную стратегию и увеличила поставки за границу на 50%. Производитель лестниц Virastar, который не смог закрепиться за границей до войны, с успехом делает это в 2025 году. MaʼRijany Hemp Company благодаря экспорту надеется возродить конопляную отрасль в Украине. Каких принципов они придерживаются для удачного выхода на зарубежные рынки? Главное из дискуссии на Форуме промышленников от Forbes Ukraine.
Ирина Нестеренко, вице-президент по операционной деятельности «Биосферы»
«Биосфера» экспортирует с 2006-го. Первую партию поставили в Молодову. Далее – страны Кавказа, Средней Азии. В феврале 2022-го экспорт остановился. Партнеры приостановили платежи, поскольку боялись, что деньги до нас не дойдут.
