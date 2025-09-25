Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Цель – 50% экспорта. «Биосфера», Virastar и MaʼRijany прокладывают разные пути на зарубежные рынки. Чем полезен их опыт?

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

4 хв читання

Ірина Нестеренко, віцепрезидентка з операційної діяльності «Біосфери», Олексій Алексєєнко, співзасновник Virastar, та Андрій Микитів, СЕО MaʼRijany Hemp Company, на Форумі промисловців від Forbes Ukraine. /Фото Forbes Ukraine

Ирина Нестеренко, вице-президент по операционной деятельности «Биосферы», Алексей Алексеенко, соучредитель Virastar, и Андрей Мыкытив, СЕО MaʼRijany Hemp Company, на Форуме промышленников от Forbes Ukraine. Фото Фото Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:17 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:17

«Биосфера» во время войны изменила экспортную стратегию и увеличила поставки за границу на 50%. Производитель лестниц Virastar, который не смог закрепиться за границей до войны, с успехом делает это в 2025 году. MaʼRijany Hemp Company благодаря экспорту надеется возродить конопляную отрасль в Украине. Каких принципов они придерживаются для удачного выхода на зарубежные рынки? Главное из дискуссии на Форуме промышленников от Forbes Ukraine.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Ирина Нестеренко, вице-президент по операционной деятельности «Биосферы»

«Биосфера» экспортирует с 2006-го. Первую партию поставили в Молодову. Далее – страны Кавказа, Средней Азии. В феврале 2022-го экспорт остановился. Партнеры приостановили платежи, поскольку боялись, что деньги до нас не дойдут.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні