«Биосфера» во время войны изменила экспортную стратегию и увеличила поставки за границу на 50%. Производитель лестниц Virastar, который не смог закрепиться за границей до войны, с успехом делает это в 2025 году. MaʼRijany Hemp Company благодаря экспорту надеется возродить конопляную отрасль в Украине. Каких принципов они придерживаются для удачного выхода на зарубежные рынки? Главное из дискуссии на Форуме промышленников от Forbes Ukraine.