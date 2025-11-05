Великий виробник FPV-дронів TAF Industries Олександра Яковенка за останні півтора року інвестував у виробника дронів-розвідників, РЕБ і розробника ракетних технологій. До кінця 2025-го компанія планує інвестувати ще у дві продуктові DefenceTech-компанії. Щоб інтегрувати нові продукти, компанія формує холдингову структуру, де батьківська компанія TAF Industries є власником дочірніх. Яка M&A-стратегія у TAF Industries?

Великий виробник FPV-дронів TAF Industries Олександра Яковенка з середини 2023 року інвестував понад $6 млн в інші DefenceTech-компанії, ідеться у відповіді пресслужби виробника на запит Forbes Ukraine. Виторг TAF Industries у 2024-му – понад 5,4 млрд грн, згідно з YouControl.

«TAF – піонери цього напряму – першими публічно заявили про плани інвестувати в інших розробників», – каже співзасновник фінсько-української інвесткомпанії Double Tap Investments Олесь Худоба. Цей фонд фокусується на оборонних інноваціях і в деяких напрямах шукає однакові команди, що й інші виробники FPV.

На листопад 2025 року TAF Industries об’єднує п’ять компаній: виробництво FPV-дронів (з якого починалась робота компанії) та розвідувальних безпілотників, РЕБ, імпорт компонентів і розробка софту. У яких саме компаніях TAF має частку?