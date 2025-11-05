Крупный производитель FPV-дронов TAF Industries Александра Яковенко за последние полтора года инвестировал в производителя дронов-разведчиков, РЭБ и разработчика ракетных технологий. До конца 2025 года компания планирует инвестировать еще в две продуктовые DefenceTech-компании. Чтобы интегрировать новые продукты, компания формирует холдинговую структуру, где родительская компания TAF Industries владеет дочерними. Какова M&A-стратегия у TAF Industries?

Крупный производитель FPV-дронов TAF Industries Александра Яковенко с середины 2023 года инвестировал более $6 млн в другие DefenceTech-компании, говорится в письменном ответе заместителя директора TAF Industries Владимира Зиновского на запрос Forbes Ukraine. Выручка TAF Industries в 2024-м – более 5,4 млрд грн, согласно YouControl.

«TAF – пионеры этого направления – первыми публично заявили о планах инвестировать в других разработчиков», – говорит соучредитель финско-украинской инвест-компании Double Tap Investments Олесь Худоба. Этот фонд фокусируется на оборонных инновациях и по некоторым направлениям ищет одинаковые команды, что и другие производители FPV.

В ноябре 2025 года TAF Industries объединяет пять компаний: производство FPV-дронов (с которого начиналась работа компании) и разведывательных беспилотников, РЭБ, импорт компонентов и разработка софта. В каких компаниях TAF имеет долю?