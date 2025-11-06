Група «Агропросперіс» виходить на зовнішній ринок із власними IT-продуктами – ERP-системою та ШІ-застосунками. У розробку ERP-систему вона інвестувала понад $5 млн. Яка стратегія монетизації?

Один із найбільших в Україні експортерів зерна – група компаній «Агропросперіс» – планує запустити сайт із власними IT-продуктами та наростити виторг від них до $1 млн за наступні три роки, каже ІТ-директор компанії Павло Мандренко.

Виторг всієї групи в 2023-му – 20–30 млрд грн, за оцінкою Forbes Ukraine. У 2024-му вона експортувала зернові, олійні та продукцію їхньої переробки на 396 млн грн. Скільки група витрачає на IT?