Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«У ІТ-компаний нет экспертизы в агро». ІТ-департамент группы «Агропросперис» будет продавать собственную ERP-систему и ИИ-ассистентов. Смогут ли аграрии заработать на софте

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

ERP-система AP ERP /предоставлено пресс-службой

«Агропросперис» инвестировала в разработку собственной ERP-системы и подключенных к ней сервисов более $5 млн. Фото предоставлено пресс-службой

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:32 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:32

Группа «Агропросперис» выходит на внешний рынок с собственными IT-продуктами – ERP-системой и ИИ-приложениями. В разработку ERP-системы она инвестировала более $5 млн. Какая стратегия монетизации?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Один из самых крупных в Украине экспортеров зерна – группа компаний «Агропросперис» – планирует запустить сайт с собственными IT-продуктами и нарастить выручку от них до $1 млн за следующие три года, говорит IТ-директор компании Павел Мандренко.

Выручка всей группы в 2023-м – 20–30 млрд грн, по оценке Forbes Ukraine. В 2024 году она экспортировала зерновые, масличные и продукцию их переработки на 396 млн грн. Сколько группа тратит на IT?

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні