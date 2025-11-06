Группа «Агропросперис» выходит на внешний рынок с собственными IT-продуктами – ERP-системой и ИИ-приложениями. В разработку ERP-системы она инвестировала более $5 млн. Какая стратегия монетизации?

Один из самых крупных в Украине экспортеров зерна – группа компаний «Агропросперис» – планирует запустить сайт с собственными IT-продуктами и нарастить выручку от них до $1 млн за следующие три года, говорит IТ-директор компании Павел Мандренко.

Выручка всей группы в 2023-м – 20–30 млрд грн, по оценке Forbes Ukraine. В 2024 году она экспортировала зерновые, масличные и продукцию их переработки на 396 млн грн. Сколько группа тратит на IT?