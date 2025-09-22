Из 130 000 первокурсников 2025-го, которые начали обучение на основании баллов национального мультипредметного теста (НМТ), лишь 2,6% имеют средний балл 180 +. Каким вузам удалось привлечь больше всего таких поступающих и какова их доля на потоке? Исследование Forbes Ukraine в семи инфографиках.

«Не бывает качественного образования от зачисления множества студентов с катастрофическими пробелами в знаниях и навыках», – считает вице-президент по вопросам образования Киевской школы экономики (КШЭ) Егор Стадный. Среди 130 тысяч первокурсников, только 3402 имеют средний балл НМТ 180 и выше.

По словам Стадного, успешность вступительной кампании для вузов нужно считать как раз количеством таких поступающих. «Если университет привлекает много таких поступающих и они составляют заметную долю или даже доминируют, это свидетельствует о доверии к нему и хорошей репутации среди наиболее способных и мотивированных абитуриентов», – говорит он.