«Я пережив футурошок». Керівник Офісу з інновацій УКУ Олексій Молчановський про юридичні права ШІ-асистентів, загрозу для університетів і кризу джунів

Як університети адаптуються до світу з ChatGPT? Коли бізнесу ефективно впроваджувати ШІ-рішення? Чому ШІ стане суб’єктом? Про це розповів в ефірі YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine керівник Офісу з інновацій Українського католицького Університету Олексій Молчановський.

Створення власної мовної моделі для Українського католицького університету (УКУ) – історія, якої не можна уникнути, вважає керівник Офісу з інновацій УКУ Олексій Молчановський. «Питання лише в тому, буде це через два роки чи через десять», – додає він під час етеру YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine.

Нині приватний університет відкрив вакансію фахівця, який буде шукати способи інтеграції ШІ в освітній і управлінський процеси. «Розвиток ШІ – великий виклик для університетської освіти», – говорить він і наводить приклад колеги, що стажується у найкращому технічному виші світу – Массачусетському технологічному інституті. Там студенти складають іспит із програмування в ангарі без інтернету й пишуть код на папері.

«Чи очікували ми це побачити в добу штучного інтелекту?» – риторично запитує Молчановський. Які рішення він пропонує університетам? Чи варто спішити бізнесу з інтеграцією ШІ? Чому всі організації матимуть власні великі мовні моделі?

Пряму мову скорочено та відредаговано для зрозумілості.

Про потенціал ШІ

Коли ти звертаєшся до ШІ як звичайний користувач, це захоплює. Здається, що технологія відтворює думки й подібна до людини. Коли згадуєш, як воно працює все під капотом, це трохи витвережує. Стає зрозуміло, як мовні моделі приймають ті чи інші рішення.

Нещодавно Harvard Business Review проаналізував, як за останній рік змінилися сценарії використання людьми великих мовних моделей. У першій трійці за популярністю – загальні розмови з ШІ або пошук психологічної підтримки від мовної моделі. Для мене це звучить не дуже обнадійливо, але я розумію, чому це відбувається.

Система побудована так, щоб створювався ефект магніту. З іншого боку люди часто схильні одушевляти неживі предмети. Коли люди кажуть, що за допомогою ШІ можуть говорити з Сократом чи подібними історичними постатями, це все-таки ілюзія.

Модель натренована на величезному комплексі корпусів текстів. Фактично це найбільша бібліотека світу з якою можна вести живу розмову. Але не думаю, що ця бібліотека може нам дати знання, якого в ній немає. Там не може з’явитися нове наукове звання. Хоча для себе персонально людина може отримати інсайти – якщо поставить достатньо хороші питання.

Для експертів у певній галузі модель може хіба що пришвидшити якісь процеси, але дати нові знання у цій сфері ШІ буде вкрай складно. ШІ може знайти цікаву інформацію, яка була захована в глибинах його бібліотеки.

З іншого боку – це дуже потужні системи з погляду інтеграції даних, виявлення патернів. Якщо модель видає інформацію, якої не було в корпусі текстів, можна протестувати цю гіпотезу, перевірити, чи це не була галюцинація. Модель побудована так, що вона не може нам відмовити. Вона завжди дасть відповідь – згенерує чи згалюцинує.

Керівник Офісу з інновацій Українського католицького Університету Олексій Молчановський.

Як бізнесу адаптуватися до ШІ-світу

При імплементації ШІ-рішень в компанії важливо дивитися на їхню сталість. Бізнесу важливо теж бути включеним, встрибнути в цей потяг вчасно. З іншого боку – через місяць може з’явитися нове рішення, що повністю перекриває попереднє.

Багато компаній кажуть, що їм не потрібні розробники-джуни – їхню роботу можуть виконувати мовні моделі й перевіряти сеньйори. Зʼявляється розрив між підготовкою джунів до більш серйозних професійних позицій. Коли ці сеньйори вийдуть на пенсію, де компанії братимуть нових, якщо не буде джунів?

У якийсь момент, читаючи черговий звіт про ШІ, я пережив футурошок від розуміння, наскільки швидко розвиваються моделі. Попри те, що я керівник Офісу інновацій, у повсякденній роботі для мене має найбільшу вагу робота з людьми.

Для бізнесу основна практика інтеграція ШІ – почати це обговорювати, проводити тренінги й ділитися досвідом. Треба виявляти ШІ-лідерів, які можуть ділитися хорошими практиками зі своїми колегами. Це хороший рух разом. Ми розуміємо виклик, а потім хтось бере цю відповідальність і готовність вести за собою інших. Це природний процес.

Ми в університеті ставимо великий акцент на звʼязок з суспільством – з територіальними громадами та громадськими організаціями. Я їжджу по країні, організовую навчання для молоді, ветеранів, громадських активістів. Це і є відповідь на цей футурошок. Принаймні, поки не з’явився втілений ШІ.

Одна з ключових частин ШІ – це дані. Якщо в цих даних є закономірності, навіть дуже складні, то системи можуть їх виявляти. Важливо розуміти, чи не спотворені ваші дані. Також є питання довіри до ШІ. Якщо ви не можете довіряти системі, у компанії має бути людина, яка і приймає остаточне рішення. Поки що ми далекі від того, щоб повністю делегувати це ШІ.

Поява юридичних прав у ШІ-асистентів набагато ближча перспектива, ніж ми думаємо. Ми бачимо кейси, коли створений за допомогою ШІ патент можуть реєструвати чи не реєструвати в різних юрисдикціях.

Визнання за ШІ авторського права – перший крок до визнання його суб’єктності. А що тоді на іншому полюсі? Це визнання права на існування. Тоді постає питання – коли в нас будуть роботи, і ми не матимемо права їх вимкнути. Ми матимемо ставитися до них як до живих істот. Можливо щодо роботів та ШІ з’являться закони аналогічні до тих, що діють зараз на захист тварин.

Як університети реагують на розвиток ШІ

Розвиток ШІ – великий виклик для університетської освіти. Як розрізнити – домашня робота виконана штучним інтелектом чи студентом? Ідеальною відповіддю було б персональне спілкування. Але це не так просто масштабується.

Університети розуміють цей виклик, але не можна сказати, що знають, як на нього відповідати. Моя колега зараз стажується в МІТ і там проводять іспит з програмування у величезному ангарі без Wi-FI, а студенти пишуть код на папері. Чи ми це очікували побачити в добу штучного інтелекту?

Може здаватися, що первинна функція університету – надання знань. Але якщо дивитися в основу того, як створювалися перші університети в середньовіччя, це про спільноту студентів і викладачів. Зараз ми йдемо в університети, щоб отримати конкретні знання. Але на виході найбільшою цінністю виявляється спільнота людей, з якими ми вчилися й отримували спільний досвід.

Якщо ми розуміємо це, а потім поверх того надбудовуємо різні підходи до освіти, тоді університети можуть давати адекватну відповідь на виклики розвитку ШІ. Якщо ми забуваємо про цю серцевинну частину університетів, тоді постає питання, чи може ця установа називатися університетом.

Чи можуть мовні моделі замінити класичну лекцію? Я колись зробив експеримент і на курсі з програмування провів студентам лише одну лекцію, решту матеріалів по курсу віддав їм в онлайн-форматі. Ми мали лише воркшопи та семінари. У кінці курсу я отримав одні з найгірших результатів від студентів. Їм бракувало живого спілкування, персонального досвіду і рефлексій викладача.

Створення власної мовної моделі для УКУ уникнути неможливо, вважає Молчановський Фото Фото з офіційної Facebook сторінки «Український католицький університет»

В УКУ та інших українських університетах зараз з’являються посади Chief Innovation Officer. Я відкриваю вакансію для людини, яка буде шукати способи інтеграції ШІ в освітній процес і в процес управління університету. Поки я не готовий дати відповідь щодо конкретних сценаріїв інтеграції ШІ в наші процеси. Тут є багато викликів. Один з них – питання авторства студентських робіт.

Багато розмов про ШІ-грамотність.Чи треба викладати такі курси в школі? Але ми не можемо просто написати методичку і переказувати її, бо вчителі слабо обізнані в питанні ШІ. Вони не вчили це в педагогічних університетах. У цьому основний виклик.

Власні мовні моделі

До кінця року ми очікуємо створення української національної мовної моделі. Ті мовні моделі, які ми послуговуємося зараз, вони не так добре працюють з українською мовою. Це не помітно на базових запитах, але в ключових моментах вони можуть давати збої.

Швидше за все в майбутньому кожна організація та кожний університет буде мати свій ШІ. Швидше за все такі мовні моделі не будуть побудовані з нуля, бо це дуже дорого. Але вони будуть заточені під базу знань цих конкретних установ.

Створення власної мовної моделі для УКУ – історія, якої не можна уникнути. Питання лише в тому, буде це через два роки чи через десять.