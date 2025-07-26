YouTube перетворився з платформи аматорських відео на головного гравця медіаринку США. Тепер його дивляться на телевізорах більше, ніж Netflix чи традиційне телебачення. Як наздогнати безплатний стримінг, який створив нову інфраструктуру для креаторів? Головне з матеріалу WSJ

YouTube став найпопулярнішим постачальником відео у США, і його відрив лише зростає, свідчать дані Nielsen. Користувачі тепер дивляться YouTube саме на великих екранах – понад мільярд годин щодня. Це більше, ніж дають усі телепроєкти Disney разом: ефірне ТБ, десятки кабельних каналів і стримінги.

Таке зростання змінило поведінку як глядачів, так і творців. «Креатори» – інфлюенсери, продюсери, виконавці – почали знімати довші і якісніші відео, орієнтовані на спільний перегляд. YouTube також стрімко вдосконалює свій застосунок для перегляду на широкоформатних телевізорах, додаючи нові функції, щоб утримати глядачів на безплатному контенті якомога довше. Компанія також просуває окремий продукт – YouTube TV із підпискою $83 на місяць.

«Наша мета – щоб застосунок YouTube став основним способом доступу людей до всього відеоконтенту в інтернеті», – каже менеджер продукту YouTube у сегменті Smart TV Крістіан Естліан.

Переписати правила шоубізнесу

YouTube стартував як вебсайт для перегляду відео на персональних комп’ютерах. Він був «альтернативою телебаченню», з низькобюджетними роликами, які Голлівуд не сприймав серйозно. Але часи змінилися. У 2020-х покоління, яке виросло на YouTube, повернулося до платформи – тепер зі своїми дітьми. Поки інші сервіси дорожчали, YouTube залишився безплатним.

У 2023 році платформа заробила $54,2 млрд і стала другою за доходами серед розважальних компаній, поступаючись лише Disney. Нині навіть найменші рішення керівництва YouTube щодо дизайну застосунків або алгоритмів рекомендацій мають потужний вплив на світову попкультуру.

Скоро на YouTube з’явиться нова функція під назвою «шоу» – вона дозволятиме автоматично запускати наступний епізод на одному каналі, замість того щоб покладатися на алгоритм, який обирає наступне відео з-поміж мільярдів варіантів. Це дозволить вперше дивитися повноцінні «сезони» контенту та повертатися до перегляду з того місця, на якому глядач зупинився, як у Netflix.

Вигляд одного з офісів у штаб-квартирі YouTube у Сан-Бруно, Каліфорнія, 23 квітня 2025 року. Фото Getty Images

Від аматорів до шоуранерів

Те, що 20 років тому починалося як аматорський контент, тепер виглядає як повноцінні продакшени. Наприклад, Good Mythical Morning – токшоу з дегустаціями, жартами та конкурсами від Rhett & Link. Канал має 19,3 млн підписників і штат зі 100 людей у власному комплексі під містом, де розташовані знімальні майданчики, сценарна кімната, майстерня реквізиту та офіс для інтернів.

Наприкінці минулого року телевізори стали найпопулярнішим екраном для перегляду Good Mythical Morning і зараз забезпечують 53% усього трафіку. Ведучі розповідають, що фанати виросли, дивлячись шоу наодинці у своїх дитячих кімнатах, а тепер дивляться його з партнерами чи друзями у власних вітальнях.

Перегляд на телевізорах обійшов мобільні пристрої наприкінці 2024 року для інтерв’ю-шоу Hot Ones, у якому зірки на кшталт співачки Біллі Айліш та стендапера Кевіна Гарта відповідають на запитання, поїдаючи дедалі гостріші крильця.

Користувачі проводять більше часу за відео довжиною понад 15 хвилин – і це тенденція, яку підхопили креатори. «Короткі відео не монетизуються настільки ефективно, – пояснює агент Creative Artists Agency Ендрю Ґрем. – Зараз шалений інтерес до довгих відео». Комікеса Квенлін Блеквел, яка знімала 10-хвилинні скетчі, тепер випускає годинні шоу з командою з 15 людей. «У людей не така вже й погана концентрація, – каже вона. – Просто ми їх не тим годували».

Youtube-канал топінфлюенсерів отримав 19,3 млн підписників, на якому творці роблять токшоу з дегустаціями та жартами Фото Getty Images

Алгоритм не питає, що таке «якісне шоу»

На відміну від Netflix, YouTube не вирішує, що саме має створюватися. Його алгоритм – чорна скринька, яка визначає, що отримає перегляди. У 2015 році компанія запросила колишнього керівника MTV для розробки оригінальних шоу для платних підписників, але спроба провалилася. Лише серіал Cobra Kai став успішним, але лише після переходу на Netflix.

Сьогодні серіали, мультфільми, документалки розміщують партнери типу Warner Bros. Discovery чи Paramount – поряд із фанатськими відео чи тревел-влогами. Користувач у США, який оформив підписку на HBO Max у YouTube та шукає серіал «Білий лотос», може отримати на перегляд офіційний епізод, а може – розбір сезону чи туристичне відео з Таїланду.

Єдиний виняток – спорт. YouTube інвестує мільярди в трансляції: $2 млрд на NFL Sunday Ticket, футбольні турніри в Бразилії, перший безплатний матч NFL у вересні 2025-го. «50% користувачів кажуть, що їм цікавіше дізнатися про подію від креатора, ніж дивитися її наживо», – зазначає Естліан.

Головний актор Ральф Маччіо серіалу Cobra Kai відвідує показ під час PaleyFest LA 2025 у театрі Dolby 22 березня 2025 року в Голлівуді, Каліфорнія. Фото Getty Images

YouTube вже неможливо наздогнати

Креатори стали настільки впливовими, що інші платформи готові платити мільйони, щоб переманити їх. Netflix планує витратити $500 млн, щоб залучити 20–30 топових ютуберів, за оцінками компанії Wells Fargo. Але це майже неможливо.

Такі творці, як MrBeast (BeastGames на Amazon Prime Video) чи Міс Рейчел (її епізоди продаються на Netflix), готові до співпраці з іншими стримінгами. Та вони не покинуть свої YouTube-канали, які вони розвивали роками.

«Сенс не в тому, щоб перемогти YouTube, – каже CEO Dhar Mann Studios Шон Аткінс. – Цю гру вже виграно».