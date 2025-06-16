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Десятка топінфлюенсерів заробила $392 млн та залучила 1,5 млрд підписників. Хто диктує правила в індустрії контенту у 2025-му? Рейтинг Forbes

Forbes USA
Forbes

5 хв читання

MrBeast Чарлі Д’Амеліо Хабі Лейм /колаж Анастасія Решетнік

MrBeast, Чарлі Д’Амеліо, Хабі Лейм увійшли до десятки креаторів-інфлюенсерів завдяки своїм проєктам на YouTube, TikTok та партнерствам з великими брендами. Фото колаж Анастасія Решетнік

Контентмейкери перетворили соцмережі на мультиформатні імперії. У 2025-му десятка інфлюенсерів заробила $392 млн і залучили разом 1,5 млрд підписників. Forbes USA представляє рейтинг найбагатших творців року – від MrBeast і Дар Манна до Алекс Купер і Чарлі ДʼАмеліо

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

У 2025 році творці контенту продовжують переписувати правила гри для медіа та індустрії розваг. Реаліті-шоу MrBeast побило рекорди переглядів на Amazon. Алекс Купер, Метт Райф і Джейк Шейн збирають аншлаги в театрах із живими виступами. Зірка TikTok Еддісон Рей випустила успішний поп-альбом.

Коміки Адам W і Ханна Стокінг мають більше підписників, ніж шоу SNL. Тим часом Дар Манн, Ретт і Лінк та Алан Чікін Чоу вже керують власними продакшн-студіями.

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