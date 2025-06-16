Контентмейкери перетворили соцмережі на мультиформатні імперії. У 2025-му десятка інфлюенсерів заробила $392 млн і залучили разом 1,5 млрд підписників. Forbes USA представляє рейтинг найбагатших творців року – від MrBeast і Дар Манна до Алекс Купер і Чарлі ДʼАмеліо

У 2025 році творці контенту продовжують переписувати правила гри для медіа та індустрії розваг. Реаліті-шоу MrBeast побило рекорди переглядів на Amazon. Алекс Купер, Метт Райф і Джейк Шейн збирають аншлаги в театрах із живими виступами. Зірка TikTok Еддісон Рей випустила успішний поп-альбом.

Коміки Адам W і Ханна Стокінг мають більше підписників, ніж шоу SNL. Тим часом Дар Манн, Ретт і Лінк та Алан Чікін Чоу вже керують власними продакшн-студіями.