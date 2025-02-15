Медіаімперія на понад 360 млн підписників. Як 26-річний ютубер MrBeast ламає традиційні стратегії креативної економіки? Розбір Business Insider

Джиммі Дональдсон, 26, назбирує мільйонні перегляди на YouTube та запустив своє шоу на Amazon. Він провів сотні годин в єгипетських пірамідах, імітував «Гру в кальмара» до появи реаліті-шоу на Netflix. Дональдсон вдало використовує алгоритми та змінює сучасний медіапростір змагальним контентом. Чому в нього можна навчитись? Business Insider розібрав його вплив на індустрію розваг
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Блогер Джиммі Дональдсон, відомий як MrBeast, не хоче, щоб його асоціювали з традиційною медіаіндустрією. «Забудьте про Netflix і Hulu, дивіться більше YouTube», — закликає він. Дональдсон робить ставку на епатажі, створюючи вірусний контент. У своїх відео він закопував себе живцем або закривався на 100 днів у бункері, який може витримати ядерний удар. Його імперія стала зразком для медіа, навіть після того, як він підписав контракт з Amazon, зберігши контроль над своїм творчим процесом.
«Одержимість – ось як можна описати MrBeast, – каже Брендан Гахан, засновник маркетингового агентства Creator Authority. – Його знання про YouTube надзвичайно глибокі й вузько спрямовані».
Але успішність MrBeast має й іншу сторону медалі. Його звинувачували у поганих умовах роботи та внутрішніх конфліктах, через що навіть провели внутрішню перевірку. Поза цим блогеру вдавалося зростати швидше за традиційні медіакомпанії. Його козир — не грати за їхніми правилами. Це робить Дональдсона цінним для Голлівуду, якому складно конкурувати з контентом блогерів.
Журналісти Business Insider опитали медіаменеджерів Голлівуду та експертів креативної економіки, а також дослідили внутрішні документи MrBeast разом зі злитими подробицями з повідомлень керівництва для співробітників. З них виокремили три головні уроки для медіакомпаній, які хочуть залишитися конкурентоспроможними у цифрову епоху.
Новий підхід до винагороди за талант
На 2023 рік обʼєм традиційної розважальної медіасфери становив $250 млрд, на креативну економіку припадало близько 10% глобальних медіа та індустрії розваг, включно з друкованими ЗМІ, Голлівудом, іграми, музикою.
Традиційно медіакомпанія контролює виробництво контенту, а виконавці працюють за контрактами. Але сьогодні достатньо смартфона та мікрофона, щоб створювати медіахіти. MrBeast та інші блогери поєднали в собі ролі не лише акторів, а й продюсерів, режисерів і керівників власних студій.
MrBeast підкреслює цю філософію: «Мій YouTube канал – це моя дитина, я присвятив йому своє життя». Того ж відношення він очікує й від своєї команди — відповідати за свої проєкти.
Цей підхід варто враховувати, переглядаючи систему компенсацій. Деякі бізнесмени вже експериментують із новими моделями: наприклад, продюсерська компанія Бена Аффлека та Метта Деймона пропонує акторам менші виплати наперед, але більшу частку від прибутку після релізу.
Крім фінансів, слід ділитися з творцями даними про аудиторію. Поки що великі студії контролюють цю інформацію, тоді як YouTube дає творцям доступ до точних аналітичних даних, що допомагає їм краще розуміти вподобання глядачів.
Контент як у блогерів
Голлівуд знімає фільм або серіал, а потім змушує глядачів чекати роками на їх продовження. Наприклад, спін-офф «Гри престолів» – «Дім Дракона» вийшов лише через три роки після завершення оригінального серіалу. Тим часом блогери публікують контент щотижня, а іноді й щодня.
MrBeast випускає нові відео раз на місяць, але активно використовує YouTube Shorts. Це дозволяє йому залишатися у полі зору глядачів і не втрачати їхню увагу.
Тож краще спробувати цей підхід у жанрах, які легко адаптувати до цифрової аудиторії, наприклад, реаліті-шоу та ігрові шоу. Британське інформагентство ITV вже ліцензувало сотні годин контенту для YouTube, включаючи Love Island. Левову частку переглядів забезпечують короткі відеоролики, підбірки та фан-контент.
Ще одна річ, якої може навчитися у MrBeast, – оптимізація перших секунд контенту. Якщо перші 30 секунд фільму нецікаві, люди просто вимкнуть його. У YouTube ця аналітика є частиною процесу.
Бути самими собою
У свої проєкти прийнято часто запрошувати популярних блогерів, але їх намагаються «загнати» у звичні телевізійні формати. Наприклад, шоу Лілі Сінгх не стало успішним, тому що повторювало класичний формат пізнього вечірнього шоу, а не підлаштовувалося під її стиль.
Замість цього варто брати успішні YouTube-проєкти та адаптувати їх без втрати оригінальності. Так, компанія Jukin Media продала Fox адаптацію свого YouTube-шоу FailArmy без кардинальних змін.
«Я готовий рахувати до ста тисяч, закопувати себе живцем або ходити в найбільших у світі кросівках, якщо це зробить мене і глядачів щасливими», – каже MrBeast. Це означає, що медіакомпанії повинні дати творцям повну свободу.
Адаптація — шлях до змін
Не обовʼязково копіювати підхід блогерів, але можна запозичити найкращі практики. Творці контенту теж поступово професіоналізуються, працюючи з колишніми голлівудськими спеціалістами.
Прикладом є YouTube-блогер Airrack, який зняв реаліті-шоу в стилі «Великий брат». Його переглянули 22 млн глядачів. Або шоу Beast Games, яке стало найуспішнішим реаліті-шоу Amazon. Netflix також звернув увагу на YouTube-зірок і уклав контракти з The Sidemen та Ms. Rachel.
Hollywood та креативна економіка все більше переплітаються, і великі студії починають вкладати кошти у платформену інтеграцію. Disney інвестує в Epic Games, а Warner Bros. використовує Roblox для просування фільмів.
Потрібно або запропонувати творцям вигідні умови, або спостерігати за своїм подальшим занепадом. Бо, як каже агент CAA Девід Фрімен: «Головне питання: чи справді блогерам потрібні стрімінгові сервіси, коли їхня аудиторія вже є на YouTube, Instagram і TikTok? Час покаже».
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