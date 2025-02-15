Медіаімперія на понад 360 млн підписників. Як 26-річний ютубер MrBeast ламає традиційні стратегії креативної економіки? Розбір Business Insider

Джиммі Дональдсон, 26, назбирує мільйонні перегляди на YouTube та запустив своє шоу на Amazon. Він провів сотні годин в єгипетських пірамідах, імітував «Гру в кальмара» до появи реаліті-шоу на Netflix. Дональдсон вдало використовує алгоритми та змінює сучасний медіапростір змагальним контентом. Чому в нього можна навчитись? Business Insider розібрав його вплив на індустрію розваг

Блогер Джиммі Дональдсон, відомий як MrBeast, не хоче, щоб його асоціювали з традиційною медіаіндустрією. «Забудьте про Netflix і Hulu, дивіться більше YouTube», — закликає він. Дональдсон робить ставку на епатажі, створюючи вірусний контент. У своїх відео він закопував себе живцем або закривався на 100 днів у бункері, який може витримати ядерний удар. Його імперія стала зразком для медіа, навіть після того, як він підписав контракт з Amazon, зберігши контроль над своїм творчим процесом.

«Одержимість – ось як можна описати MrBeast, – каже Брендан Гахан, засновник маркетингового агентства Creator Authority. – Його знання про YouTube надзвичайно глибокі й вузько спрямовані».

Але успішність MrBeast має й іншу сторону медалі. Його звинувачували у поганих умовах роботи та внутрішніх конфліктах, через що навіть провели внутрішню перевірку. Поза цим блогеру вдавалося зростати швидше за традиційні медіакомпанії. Його козир — не грати за їхніми правилами. Це робить Дональдсона цінним для Голлівуду, якому складно конкурувати з контентом блогерів.

Журналісти Business Insider опитали медіаменеджерів Голлівуду та експертів креативної економіки, а також дослідили внутрішні документи MrBeast разом зі злитими подробицями з повідомлень керівництва для співробітників. З них виокремили три головні уроки для медіакомпаній, які хочуть залишитися конкурентоспроможними у цифрову епоху.

Новий підхід до винагороди за талант

На 2023 рік обʼєм традиційної розважальної медіасфери становив $250 млрд, на креативну економіку припадало близько 10% глобальних медіа та індустрії розваг, включно з друкованими ЗМІ, Голлівудом, іграми, музикою.

Традиційно медіакомпанія контролює виробництво контенту, а виконавці працюють за контрактами. Але сьогодні достатньо смартфона та мікрофона, щоб створювати медіахіти. MrBeast та інші блогери поєднали в собі ролі не лише акторів, а й продюсерів, режисерів і керівників власних студій.

MrBeast підкреслює цю філософію: «Мій YouTube канал – це моя дитина, я присвятив йому своє життя». Того ж відношення він очікує й від своєї команди — відповідати за свої проєкти.

Цей підхід варто враховувати, переглядаючи систему компенсацій. Деякі бізнесмени вже експериментують із новими моделями: наприклад, продюсерська компанія Бена Аффлека та Метта Деймона пропонує акторам менші виплати наперед, але більшу частку від прибутку після релізу.

Крім фінансів, слід ділитися з творцями даними про аудиторію. Поки що великі студії контролюють цю інформацію, тоді як YouTube дає творцям доступ до точних аналітичних даних, що допомагає їм краще розуміти вподобання глядачів.

MrBeast на прем'єрі свого першого стримінгового шоу для Amazon Beast Games Фото Getty Images

Контент як у блогерів

Голлівуд знімає фільм або серіал, а потім змушує глядачів чекати роками на їх продовження. Наприклад, спін-офф «Гри престолів» – «Дім Дракона» вийшов лише через три роки після завершення оригінального серіалу. Тим часом блогери публікують контент щотижня, а іноді й щодня.

MrBeast випускає нові відео раз на місяць, але активно використовує YouTube Shorts. Це дозволяє йому залишатися у полі зору глядачів і не втрачати їхню увагу.

Тож краще спробувати цей підхід у жанрах, які легко адаптувати до цифрової аудиторії, наприклад, реаліті-шоу та ігрові шоу. Британське інформагентство ITV вже ліцензувало сотні годин контенту для YouTube, включаючи Love Island. Левову частку переглядів забезпечують короткі відеоролики, підбірки та фан-контент.

Ще одна річ, якої може навчитися у MrBeast, – оптимізація перших секунд контенту. Якщо перші 30 секунд фільму нецікаві, люди просто вимкнуть його. У YouTube ця аналітика є частиною процесу.

Бути самими собою

У свої проєкти прийнято часто запрошувати популярних блогерів, але їх намагаються «загнати» у звичні телевізійні формати. Наприклад, шоу Лілі Сінгх не стало успішним, тому що повторювало класичний формат пізнього вечірнього шоу, а не підлаштовувалося під її стиль.

Замість цього варто брати успішні YouTube-проєкти та адаптувати їх без втрати оригінальності. Так, компанія Jukin Media продала Fox адаптацію свого YouTube-шоу FailArmy без кардинальних змін.

«Я готовий рахувати до ста тисяч, закопувати себе живцем або ходити в найбільших у світі кросівках, якщо це зробить мене і глядачів щасливими», – каже MrBeast. Це означає, що медіакомпанії повинні дати творцям повну свободу.

Світова зірка YouTube - MrBeast - позує з шанувальниками під час відкриття гамбургерного ресторану MrBeast в American Dream, 4 вересня 2022 року в Іст-Рутерфорді (США) Фото Getty Images

Адаптація — шлях до змін

Не обовʼязково копіювати підхід блогерів, але можна запозичити найкращі практики. Творці контенту теж поступово професіоналізуються, працюючи з колишніми голлівудськими спеціалістами.

Прикладом є YouTube-блогер Airrack, який зняв реаліті-шоу в стилі «Великий брат». Його переглянули 22 млн глядачів. Або шоу Beast Games, яке стало найуспішнішим реаліті-шоу Amazon. Netflix також звернув увагу на YouTube-зірок і уклав контракти з The Sidemen та Ms. Rachel.

Hollywood та креативна економіка все більше переплітаються, і великі студії починають вкладати кошти у платформену інтеграцію. Disney інвестує в Epic Games, а Warner Bros. використовує Roblox для просування фільмів.

Потрібно або запропонувати творцям вигідні умови, або спостерігати за своїм подальшим занепадом. Бо, як каже агент CAA Девід Фрімен: «Головне питання: чи справді блогерам потрібні стрімінгові сервіси, коли їхня аудиторія вже є на YouTube, Instagram і TikTok? Час покаже».