Бізнес на випадковій ідеї. Як польський стартап Buycoffee.to заробляє на віртуальних внесках «на каву» для інфлюенсерів?

Олівія Сімінська створила платформу Buycoffee.to , яка дозволяє фоловерам фінансово підтримувати своїх улюблених інтернет-творців у форматі необов’язкового «віртуального кавового внеску». У стартап нещодавно польський інвестував Шимон Яняк – інвестор та бізнес-ангел. В чому секрут його успіху?

Олівія Сімінська створила платіжну платформу Buycoffee.to і вже через два роки після запуску отримала перші пропозиції щодо придбання частки в компанії. Зрештою, вона вирішила продати контрольний пакет Шимону Яняку, інвестору та бізнес-ангелу.

Ідея «віртуальної кави» з’явилася випадково. Олівія – досвідчена маркетологиня з Познані, яка працювала, зокрема, для Volkswagen. Її чоловік, Лукаш Сімінський, знайшов у мережі безплатний IT-інструмент, розроблений програмістом-ентузіастом, який допоміг йому заощадити багато робочих годин. Лукаш поділився цим інструментом із дружиною. Він додав, що хотів би віддячити автору хоча б філіжанкою кави.

Невдовзі знайомий розповів Олівії, що написав своєму улюбленому ютуберу з проханням надати номер рахунку, щоб переказати невелику суму в знак подяки. Сімінська «зібрала пазл» і швидко провела аналіз ринку. Виявилося, що в Польщі немає простого інструменту для фінансової підтримки улюблених інстаграмерів, тіктокерів чи ютуберів.

«Від самого початку ми бачили великий потенціал у цьому проєкті, тому вирішили з чоловіком об’єднати наші навички, – каже Олівія Сімінська. Жінка багато років працювала над проєктами в стартапах і корпораціях, зосереджуючись на створенні цінних продуктів та ефективних маркетингових стратегій. А її чоловік управляє кількома компаніями й має глобальний досвід у розробці бізнес-планів та фінансових систем, включно з краудфандинговими платформами».

Як працює Buycoffee.to

Творець контенту реєструє на платформі обліковий запис, генерує посилання та розміщує його у своєму профілі. Його фоловери можуть «поставити віртуальну каву» – наприклад, еспресо за €1,93, капучино за €3,62, лате за €6,03 або будь-яку суму до €361,62. Отримувач може витратити ці кошти на власний розсуд, а фоловер не зобов’язаний реєструватися.

Що важливо, творець не просить гроші напряму, а лише пропонує можливість «поставити каву». Бізнес-модель проєкту передбачала 10% комісію від платежів. Платформа була зареєстрована на компанію Coffee Media, єдиною власницею якої спочатку була Олівія Сімінська. Коли MVP був готовий, вона запросила у співзасновники Губерта Антокольського, який став CEO компанії та отримав 30% акцій.

«Ми від початку робили ставку на динамічний розвиток. Вклали в проєкт не лише багато зусиль, а й власні кошти», – згадує Сімінська.

Швидке зростання та популярність

Перший рік роботи був періодом активного розвитку. Команда зосередилася на залученні якомога більшої кількості творців і перевірці, чи відповідає платформа їхнім потребам. Спочатку вони ставилися до «віртуальних кав» з обережністю, адже це було нове фінансове рішення на польському ринку.

Переломним моментом став 2021 рік, коли блогер Лукаш Бок розмістив на своєму профілі «KiKŚ – Konflikty i katastrofy światowe» посилання на Buycoffee.to. У нього тоді було близько мільйона підписників, багато з яких вирішили підтримати його у такий спосіб.

Це призвело до значного зростання кількості нових творців і підтримувачів. У той час платформа ще не мала ліцензії Малого платіжного інституту, але через зростання кількості транзакцій команда подала заявку й отримала ліцензію навесні 2022 року.

Наступні три роки стали періодом інтенсивного розвитку, під час якого залучили десятки тисяч нових творців. З’явилася також конкуренція – аналогічну послугу запропонував стартап Naffy.

«Нашою перевагою була простота. Ми хотіли зробити Buycoffee.to найшвидшим, найзручнішим і найприємнішим у користуванні інструментом на ринку. Це спрацювало – наша платформа стала одним із найпопулярніших способів підтримки творців в мережі», – каже Сімінська.

800 000 віртуальних кав

Сьогодні Buycoffee.to – найбільша в Польщі платформа для одноразової фінансової підтримки цифрових творців у форматі віртуальної кави. У 2024 році компанія досягла близько €313 000 виторгу, що на 60% більше, ніж роком раніше. Вона має 10 працівників і понад 50 000 зареєстрованих творців. Через платформу вже зроблено понад 800 000 кавових внесків на загальну суму понад €4,82 млн.

Стрімкий розвиток привернув увагу інвесторів. Кілька місяців тому в компанії відбулися зміни у власності: Олівія Сімінська продала 55% акцій Шимону Яняку. Свій пакет у 30% продав і Губерт Антокольський, що зробило Яняка основним інвестором. Сімінська залишила за собою 15% акцій і стала пасивним партнером.

«Це були неймовірні чотири роки – від ідеї, побудови команди та спільноти творців до стабільного виходу з бізнесу. Я вірю, що Buycoffee.to має блискуче майбутнє, а нові власники піднесуть проєкт на новий рівень», – написав Антокольський у LinkedIn після угоди.

Новий власник планує впровадити функції для розвитку особистих брендів і запустити підписні платежі, щоб творці контенту могли отримувати стабільне фінансування. Також серед пріоритетів — вихід на міжнародні ринки.

«Buycoffee.to — універсальна платформа, яку можуть використовувати не лише блогери, а й спортсмени, музиканти та інші контент-мейкери», — підсумовує Шимон Яняк.