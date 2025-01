Від ШІ до емпатії. Як змінюються правила гри в комунікаціях? Розповідає комунікаційниця Яна Ляхович на прикладі восьми проривних PR-кейсів 2024-го

2024 рік для сфери комунікацій у глобальних масштабах став роком проривів. Адаптуючись до технологічного прогресу, буму ШІ й нових очікувань аудиторії, зʼявлялися справді видатні PR-кампанії, про які ми згодом читатимемо в підручниках.

Ключовими трендами року, що минув, були автоматизація процесів і застосування штучного інтелекту, фокус на довіру й соціальну відповідальність брендів, емпатія та інклюзивність.

2025-й продовжуватиме заданий вектор руху, ШІ й автоматизація стануть невіддільною частиною PR-стратегій, допомагаючи в аналізі даних, створенні контенту та управлінні медіа.

Також у світі, де дезінформація поширюється гіпершвидко, точність і прозорість у комунікаціях стають критично важливими для побудови довіри з громадськістю, тому звідси – посилення тренду на прозорість й етичність.

Також зростатиме роль нано- та мікроінфлюенсерів, які створюють автентичний контент і забезпечують вищий рівень залучення аудиторії, а ще – EGC контент ставатиме основою для просування бренду роботодавця. І, звісно, запит на емпатію нікуди не зникне.

Перегортаючи сторінку 2024-го, хочеться виокремити кілька яскравих прикладів інтегрованих комунікацій, якими варто надихатися.

Duolingo: культурна інтеграція й органічний шум

У 2024 році платформа з вивчення мов Duolingo привернула увагу завдяки незвичайній PR-кампанії. Під час туру Charli XCX Sweat бренд відправив 10 працівників у костюмах сови Duo, свого культового талісмана, на концерт однієї з найпопулярніших співачок сучасності серед покоління Z, стратегічно розмістивши їх у глядацькій зоні.

Цей трюк підкреслив зв’язок із багатомовною тематикою пісень Charli XCX, що є головною місією Duolingo, а контент, створений відвідувачами концерту, масово поширювався в соцмережах. Кампанія викликала великий резонанс і стала прикладом успішної інтеграції бренду у культурно значущу подію.

IKEA: кампанія для привернення уваги до домашнього насильства

Бренд IKEA у своїй глобальній комунікаційній стратегії часто говорить про проблему домашнього насильства. Свого часу, у 2019 році, італійський офіс здобув велику кількість профільних нагород за кейс «Кімната», лейтмотивом якого було те, що в IKEA ти можеш знайти кімнату для будь-чого, але не для насильства.

У 2024-му IKEA в партнерстві з Save the Children висвітлила проблему понад 120 000 австралійців, які стали бездомними через домашнє насильство, серед яких переважно жінки й діти. Кампанія підкреслила, що жертви змушені жити в умовах, які неможливо назвати домом, – у машинах, наметах або на диванах знайомих. Були створені реалістичні інсталяції в магазинах, що демонстрували реалії життя жертв, відтворюючи сцени побуту в таких «будинках».

Основна мета проєкту – не лише привернути увагу до цієї кричущої проблеми, а й зібрати кошти на підтримку притулків і програм допомоги жертвам домашнього насильства.

Кампанія також закликала до змін на рівні політики й громадської підтримки, ставши каталізатором змін у сприйнятті проблеми. ІKEA вкотре показала, як бренди можуть використовувати свої ресурси для вирішення соціально важливих питань.

Термочашка Stanley у вогні

Компанія Stanley, яка виготовляє термочашки, від яких буквально божеволіють американці, блискуче використала ситуатив або так званий Social listening у соцмережах у власній PR-кампанії.

Після того, як наприкінці 2023 року клієнтка виклала відео в TikTok, демонструючи, що її Stanley Cup залишилася неушкодженою під час пожежі в автомобілі, а лід від напою залишився недоторканим, компанія подарувала їй нову чашку й новий автомобіль. Цей жест підкреслив якість продукту й посилив емоційний зв’язок бренду з аудиторією, ставши вірусним.

Проте це не вберегло Stanley від низки репутаційних криз. Йдеться про повідомлення щодо можливої наявності свинцю у складі чашок, а також про ризик опіків від кришки однієї з моделей продукції й відкликання усієї партії як наслідок.

Це навіть місто?

Visit Oslo, організація, яка відповідає за просування столиці Норвегії – Осло, створила одну з найоригінальніших туристичних кампаній, що побудована на протиставленні. В ролику, що став основою спецпроєкту, житель Осло скаржиться на своє місто, порівнюючи його з Нью-Йорком чи Парижем.

На відміну від популярних столиць світу, тут дозволене плавання в центрі міста, короткі черги до музеїв, відсутність натовпів у ресторанах – усе це більше нагадує село, ніж мегаполіс. Висновок один: не приїжджайте в Осло, якщо ви не хочете, щоб ресторани Michelin, пляжі, приголомшливі парки й неймовірні музеї були в межах 30-хвилинної пішохідної зони.

Кампанія зламала маркетингові стереотипи, здивувала аудиторію й швидко стала вірусною. Більшість світових медіа назвали цей кейс одним з найвидатніших креативів року.

Вибори в США: PR-кампанія Камали Гарріс

Про передвиборчу кампанію Камали я вже розповідала у статті для Forbes. Її команда обрала різноманітні інструменти просування. Більшість рішень, які стосуються комунікаційної лінії, – мали якісний ефект.

Хоч результат виборів свідчить про інше, але насправді ця кампанія додала величезної впізнаваності її персональному бренду й зробила Камалу справжньою рокстар.

We Deliver Democracy: про об’єднання моди та громадської активності

У 2024 році німецька платформа ABOUT YOU, один із найбільших онлайн-ритейлерів в Європі, запустила кампанію «We Deliver Democracy», яка отримала кілька нагород на European Excellence Awards. Цей конкурс – «Оскар» у галузі комунікацій. Мета ініціативи – заохотити молодь до участі в демократичних процесах, зокрема у виборах до Європарламенту.

Щоб досягти цього, ABOUT YOU використала свою основну діяльність – доставлення замовлень. До кожної з 50 000 посилок в Європі додали протестні плакати з креативними слоганами, які закликали до активної участі в демократичних процесах, наголошували на важливості свободи слова й права голосу.

Кампанія швидко стала вірусною. Фото та відео з плакатами активно ділилися в соцмережах, зокрема Instagram і TikTok. Ця ініціатива отримала широкий медійний розголос, а провідні європейські видання висвітлювали її як приклад поєднання креативного маркетингу з суспільно важливими темами.

We Deliver Democracy – це приклад того, як бренди можуть використовувати свій вплив і ресурси для просування важливих соціальних тем. ABOUT YOU вдало інтегрував громадську активність у свій бізнес, створивши простий, але резонансний спосіб привернення уваги до виборів.

Два українських проєкти

Українські проєкти теж не пасуть задніх і стають знаковими й показовими для європейської аудиторії. Дві наші кампанії здобули відзнаки на тому ж European Excellence Awards – це проєкт 1+1 media про повернення ветеранів та ветеранок до цивільного життя, а також проєкт Gres Todorchuk для платформи UNITED24.

Перший – «Життя після шрамів» – здобув золото в категорії Internal Comms, а «Міць. Українська кам’яна» – у регіональній категорії «Україна».

Окрім видатних результатів, про Україну й проблеми, з якими нам доводиться боротися в умовах повномасштабної війни, чують з різних майданчиків. Тому хочеться наголосити: участь у преміях – це можливість нагадування про війну й використання комунікації як мʼякої сили.