З 2022-го не проводяться великі українські фестивалі «Бандерштат» і Leopolis Jazz Fest. Частина подій, як-от Atlas і Faine Misto, змінили локації та формат. Але літо 2025 буде насиченим: в Україну їдуть світові артисти, повертається фестиваль «Іскра» й запускаються нові події. Forbes Ukraine зібрав сім головних музичних фестивалей цього літа

Atlas Festival

Коли: 18-20 липня

Де: Київ, Blockbuster Mall

Вартість квитка: від 1600 грн до 4000 грн

Перший фестиваль Atlas з часу вторгнення відбувся в липні 2024-го у ТРЦ Blockbuster Mall і зібрав майже 64 000 відвідувачів. «Цьогорічний фестиваль буде особливим, адже це ювілейний рік – 10-річчя заходу», – говорив засновник Atlas Дмитро Сидоренко в інтерв’ю Forbes Ukraine. Організатори готують триденну подію з розширеною концепцією.

Лайнап фестивалю у 2025-му «значно потужніший», ніж у 2024-му, зазначає Сидоренко. Бюджет на артистів зріс приблизно в півтора раза, в основному за рахунок запрошення іноземних виконавців, додає засновник Atlas. Так, одним із хедлайнерів фестивалю стане фінський рок-гурт The Rasmus.

На фестивалі виступлять «Океан Ельзи», «Бумбокс», Артем Пивоваров. Загалом у лайнапі – 85 гуртів і артистів. «Мета – вийти за межі звичних музичних виступів і сцен, яких цьогоріч буде сім», – каже Сидоренко. Зокрема, команда фестивалю готує театральну сцену, деталі якої поки що не розголошують.

Одним із хедлайнерів фестивалю Atlas 2025 стане фінський рок-гурт The Rasmus. Фото Facebook-сторінка Atlas Festival

«Іскра»

Коли: 25-27 липня

Де: Київ, TBA

Вартість квитка: 1200 грн

У липні 2021-го в санаторії «Хвиля» під Києвом вперше провели електронний фестиваль «Іскра» від команди грузинського клубу Bassiani – «одного з найкращих техно-клубів світу», як пише The New York Times. Подія зібрала кілька тисяч гостей, повідомляло видання «Віледж». З початком повномасштабного вторгнення ICKPA трансформувалася в культурний рух з подіями в Берліні, Нью-Йорку та Празі.

Після чотирирічної паузи фестиваль знову пройде в Україні, написали організатори 29 травня. «Проведення «Іскра» в Києві – це політичний акт. Сьогодні як ніколи важливо, щоб міжнародна спільнота зібралася тут», – йдеться в анонсі фестивалю.

Захід змінює локацію. Місце проведення оголосять за день до події з безпекових міркувань, локація буде в межах Києва. На події виступатимуть українські та іноземні артисти, також заплановані колаборації локальних та міжнародних митців.

Деталі лайнапу та культурну програму обіцяють оголосити згодом. У програмі першої «Іскри» були чотири музичні сцени, квір-кабаре, перформанси, дискусії та футбольний турнір.

Faine Misto

Коли: 1-3 серпня

Де: Львів, !FESTrepublic

Вартість квитка: від 1220 грн до 5390 грн

Слоган Faine Misto 2025 – «На зламі епох». З початком повномасштабного вторгнення найбільший тернопільський фестиваль переїхав до Львова – локацією події втретє поспіль стане івент-простір !FESTrepublic.

Фестиваль об’єднає три основні сцени. На головному майданчику виступатимуть гурти «Жадан і Собаки», «Курган & Агрегат», «Один в каное». Також у лайнапі – OTOY, Vivienne Mort, The Unsleeping. Повний перелік артистів буде оголошено згодом.

Крім основних сцен, на території фестивалю працюватимуть додаткові локації, зокрема «Амфітеатр», який у 2024-му став місцем проведення відкритих розмов із військовими, театральних вистав, книжкових презентацій і стендап-виступів.

Усі виручені з фестивалю кошти буде спрямовано на кейсеваки для 12-ї БрСП «Азов» НГУ. Команда фестивалю передала підрозділу понад 100 млн грн, згідно зі звітом на сайті Faine Misto.

Локацією фестивалю Faine Misto втретє стане львівський івент-простір !FESTrepublic. Фото Facebook

«Вирій»

Коли: 9-10 серпня

Де: Київ, ВДНГ

Вартість квитка: від 1000 грн до 4000 грн

«Вирій» – нова «етнічно-електронна подія» від засновниці благодійного фестивалю «Кураж» Альони Гудкової. Захід пройде просто неба на полях ВДНГ. Режисуватиме «Вирій» Іван Уривський («Конотопська відьма»).

Анонсовані артисти – гурт «Пиріг і Батіг», бандуристка Марина Круть, музиканти SI Process і Dennis Adu, а також діджей Serge Jazzmate, резидент «Клубу на Кирилівській». До проєкту долучилися дизайнерка та художниця з костюмів Леся Патока, хореографка Олена Коляденко та її шоубалет Freedom, а також співзасновник агенції Banda Павло Вржещ.

Деталі про формат і програму заходу на момент публікації не оприлюднили. «Ми готуємо контент. Шиємо костюми. Слухаємо треки, від яких стискає горло, і зовсім скоро почнемо ділитися цим із вами», – йдеться на сторінці «Вирій».

Brave! Factory

Коли: 23-24 серпня

Де: Київ, TBA

Вартість квитка: 2150 грн

Фестиваль електронної музики Brave! Factory від засновників артцентру Closer ще не оголосив лайнап і місце проведення, але запустив передпродаж квитків.

Першою локацією фестивалю у 2017 році став завод «Київметробуд». Про подію писали світові медіа, як-от The Independent, The Guardian і Mixmag. У 2019-му британське видання Resident Advisor включило Brave! Factory до десятки найкращих електронних фестивалів у світі. Тогорічну подію відвідали 8000 людей, із них 30% – іноземці, писало «Суспільне».

З 2024-го фестиваль проходив на території кіностудії імені Олександра Довженка. У лайнапі літнього Brave! Factory в 2024-му були виконавці Стас Корольов, піонер техно- та діджей-культури в Нью-Йорку Reade Truth, британський діджей Spencer Parker. Крім музичних сцен, на території фестивалю традиційно працюють фудкорти й бари.

З 2024-го фестиваль Brave! Factory проходив на території кіностудії імені Олександра Довженка. Фото Facebook

SVET Festival

Коли: 27-28 червня

Де: Київ, «Арт-завод Платформа»

Вартість квитка: від 800 грн до 39 000 грн

Дводенний техно-фестиваль від об’єднання SVET пройде на території «Арт-завод Платформа» і об’єднає майже 20 артистів світової та української електронної сцени. Серед хедлайнерів фестивалю – німецький діджей Oliver Huntemann і український виконавець Odyssay. Крім музичних виступів, анонсували візуальне 3D-шоу, створене українськими та європейськими митцями.

Music Box Fest

Коли: 21 червня

Де: Київ, Льодовий Стадіон

Вартість квитка: від 500 грн до 4000 грн

Одноденний музичний фестиваль на території київського Льодового Стадіону вперше проведе телеканал Music Box. Організатори описують подію як «фестиваль культової, сучасної та актуальної української музики». Хедлайнери Music Box Fest – Monatik, Kalush Orchestra та Ірина Білик. Загалом у лайнапі 20 артистів, серед яких Kazka, Positiff, Lely45 та інші.