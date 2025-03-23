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«Я в порядку» насправді означає «Я не помер». Як художники будують діалог між Україною і світом. Розповідають митці Олексій Сай і Ярема Малащук

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

5 хв читання

Олексій Сай, Ярема Малащук /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Художники Ярема Малащук і Олексій Сай – про те, як будуть діалог між Україною та світом за допомогою мистецтва. Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Як Україні говорити зі світом через мистецтво? СЕО агенції Bickerstaff.345 Вероніка Селега на «Саміті експортерів» від Forbes Ukraine модерувала діалог з художниками Олексієм Саєм і Яремою Малащуком. Ключове з бесіди

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Одна з найбільших мистецьких подій світу, фестиваль Burning Man, щороку збирає близько 80 000 людей з усього світу в пустелі Блек-Рок у штаті Невада. У 2024-му Україну на фестивалі представляла інсталяція IʼM FINE («Я в порядку») Олесія Сая. Конструкцію довжиною понад 32 м склали з артефактів війни, які знайшли в прифронтових містах – прострелених дорожних знаків, сонячних панелей, парканів. Скульптура обігрувала відповідь українців на запитання «Як справи?» 

Тисячі відвідувачів фестивалю щодня взаємодіяли з інсталяцією і дякували авторам за роботу, розповідає Сай. «Це переконало мене: ми зробили правильно, що експортували цей досвід», – додає художник.

З 2022-го українське мистецтво за кордоном не лише показують на тимчасових виставках, а й купують у постійні колекції. «Тепер ми інтегровані в мистецький діалог на рівних», – каже відеохудожник Ярема Малащук.

Як митці говорять зі світом від імені України і що може посилити їх голос на світовій арені?

Розмова скорочена та відредагована для зрозумілості.

Вероніка Селега: Які роботи ви представляли від України у світі останніми роками? Що вони транслювали?

Ярема Малащук: На Давоському економічному форумі в 2024 році я у співпраці з Романом Хімеєм показав відеоінсталяцію «Ви не повинні були цього бачити». Це шість екранів із зображенням дітей, які сплять у своїх домівках. Коли глядач читає опис, стає зрозуміло: це діти, яких Україна повернула з російської депортації. 

Робота – одночасно метафора дитинства під час війни та доказ злочинів Росії. Зображення на перший погляд виглядають як статичні фотографії. Проте якщо придивитися, можна побачити, що діти дихають, а потім прокидаються. 

У Давосі я бачив, як ця робота змушувала зупинятися президентів, бізнесменів, урядовців. У ній була складова, яку важко передати словами. Трагічне мовчання.

Після форуму ми представили інсталяцію на Венеційській бієнале, у музеї Kunstverein Hannover та Музеї сучасного мистецтва в Ольборзі, Данія.

Ярема Малащук, Роман Хімей /Mathias Völzke

Відеоінсталяція «Ви не повинні були цього бачити» в артцентрі Kunstverein Hannover. Фото Mathias Völzke

В.С.: Bickerstaff.345 також працювала з темою депортованих дітей, проте не мовою мистецтва, а мовою реклами. Ми створили арт-видання Crime Without Punishment («Злочин без покарання») – книгу на 6000 сторінок, яку виставляли на центральних площах Європи. Це був наш спосіб розпочати розмову з європейцем про те, як Росія викрадає українських дітей.

Олексій Сай: Ключове слово тут – розмова. Україна має комунікувати зі світом, щоб вижити. Мистецтво – лише одна із форм комунікації, але вона працює краще за інші, бо говорить більше за текст і створює образи, що залишаються в пам’яті.

Є стереотипне уявлення про мистецтво як щось заскладне для сприйняття. Це не так. От Ярема [Малащук] розповідає про свою роботу, і навіть на словах ясно, що її сенс буде всім зрозумілий. Робота митця може бути значущою і водночас доступною.

В.С.: Як-от ваша робота, яку побачив увесь світ. Ці два слова [Iʼm fine] стали одним із символів України за кордоном. Що за ними стоїть?

О.С.: Це була 30-метрова скульптура, створена з пробитих кулями поверхонь, зруйнованих дорожніх знаків, воріт. Ми придумали її разом із Віталієм Дейнегою (співзасновником фонду «Повернись живим»), щоб говорити з людьми на фестивалі. Ідея спрацювала – інсталяція привертала увагу, поширювалась у медіа.

Здалеку інсталяція виглядала як великі, добре освітлені мультяшні літери. Це був найяскравіший і найбільший об’єкт з усього, що встановили довкола. Він привертав увагу. Коли люди підходили, то бачили тисячі слідів руйнування, торкалися їх. Це був фізичний досвід, який не передати через екран смартфона.

В.С.: Як реагували люди, які не знали контексту?

О.С.: Ми зробили стенд із поясненням, що стоїть за типовим діалогом: «Як ти?» – «Я в порядку», – коли йдеться про українців. Розповіли, що українців цей діалог – про виживання. Що відповідь «Я в порядку» насправді означає «Я не помер». 

Люди, які зрозуміли роботу, самі відчули цей момент полегшення – коли ти питаєш, чи живий, і отримуєш відповідь. Щодня тисячі людей підходили до нас і дякували за цю роботу. Це переконало мене: ми зробили правильно, що експортували цей досвід. Він був потрібен.

Україна на Burning Man /Facebook-сторінка Віталія Дейнеги

Інсталяцію IʼM FINE на фестивалі Burning Man побачили тисячі людей. Фото Facebook-сторінка Віталія Дейнеги

В.С.: Наскільки українське сучасне мистецтво конкурентоспроможне у світі? Чи є воно в інституційних та приватних колекціях? Як ця ситуація змінилася за останні три роки?

Я.М.: Українське мистецтво почало виходити на західну сцену після 2014 року, але тоді його майже не купували в колекції. Після 2022-го роботи українських митців все частіше потрапляють у приватні збірки та музеї. Так вони стають частиною історії, а не лише тимчасової експозиції, а українське мистецтво назавжди залишається у світовому контексті.

О.С.: Культурний спадок формує сенси, якими потім оперують цілі покоління. Якщо ми зараз створимо достатньо якісних і зрозумілих для цивілізованого світу робіт, вони залишаться в історії. Головне – робити це на високому рівні.

В.С.: В яких країнах уже з’явилися роботи українських художників?

Я.М.: Вони є в усіх головних європейських інституціях. Наприклад, наші з Романом Хімеєм відеороботи потрапили в інституційні колекції в Данії, Іспанії, Франції, Австрії, Італії. Приватні колекціонери рідко купують відеороботи, адже їх не повісиш на стіну. Тому основні наші покупці – музеї.

В.С.: У 2024-му Bickerstaff.345 супроводжувала Український павільйон на Венеційській бієнале. Ми реалізували акціонізм «Знайди найближче укриття» – плакатами з цим написом обклеїли всю Венецію. Плакати вели перехожих до павільйону. За збігом обставин, впритул до нього розташоване одне з венеційських укриттів. Так ми поступово підводили італійців і туристів до меседжу, що Україна стримує війну в Європі: завдяки цьому укриття Венеції позначені як «закриті назавжди» в Google Maps. Цього року такі посили вже не спрацюють – Європа змінилася. Як ви адаптуєте свої роботи до нових реалій?

О.С.: Мистецтво завжди прив’язане до свого часу. Роботу «Авіньйонські дівиці» Пікассо 1916 року назвали б мазнею у 1970-х. А за сто років до того це взагалі не вважалося б картиною. Митці завжди говоритимуть про те, що актуальне саме зараз. Якщо воно сказано якісно, то залишить слід в історії.

Я.М.: Сьогодні мистецтво – союзник політиків, частина національного наративу. Але це тимчасовий союз. Мистецтво – це самостійний світ, окрема мова, яка не повинна служити ідеології. Є принципова різниця між мистецтвом і креативом або креативним активізмом. Демократичні суспільства цінують незалежне мистецтво, яке не перетворюється на креативний активізм. Воно часто дискомфортне, бо може йти всупереч чиїмось уявленням про реальність. Це окрема система координат – не політика, не бізнес.

Україна на Венеційській бієнале /надано Bickerstaff

Плакат «Знайди найближче укриття» на Венеційській бієнале 2024 року. Фото надано Bickerstaff

В.С.: Український «павільйон» на Венеційській бієнале займає 50–60 м². Він існує лише завдяки зусиллям і репутації митців, на мікроскопічний бюджет від Мінкультури, який ще й довелося «вибивати». Як художникам вдається будувати мости між Україною та світом, враховуючи мінімальну підтримку держави?

О.С.: Поступово і безперервно. Ця робота вимагає повної відданості, бо мистецтво – непрактична діяльність. Основна проблема в тому, що загалом людей мало цікавить мистецтво інших культур. Тому потрібні інституції та музеї, які створюють контекст.

Я.М.: Без підтримки кураторів, музеїв і дослідницьких центрів сучасний художник не існує. Мистецтво не може жити лише в приватних колекціях, у спальнях. Саме в публічному просторі формується творчий дискурс.

В.С.: Існує класна світова практика, коли бізнес створює арт-інституції, але дає митцям свободу творити.

О.С.: Незалежність – ключова умова для митця. Мистецтву потрібні гроші, але воно не працює, коли виставляють умови.

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