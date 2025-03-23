«Я в порядку» насправді означає «Я не помер». Як художники будують діалог між Україною і світом. Розповідають митці Олексій Сай і Ярема Малащук

Як Україні говорити зі світом через мистецтво? СЕО агенції Bickerstaff.345 Вероніка Селега на «Саміті експортерів» від Forbes Ukraine модерувала діалог з художниками Олексієм Саєм і Яремою Малащуком. Ключове з бесіди

Одна з найбільших мистецьких подій світу, фестиваль Burning Man, щороку збирає близько 80 000 людей з усього світу в пустелі Блек-Рок у штаті Невада. У 2024-му Україну на фестивалі представляла інсталяція IʼM FINE («Я в порядку») Олесія Сая. Конструкцію довжиною понад 32 м склали з артефактів війни, які знайшли в прифронтових містах – прострелених дорожних знаків, сонячних панелей, парканів. Скульптура обігрувала відповідь українців на запитання «Як справи?»

Тисячі відвідувачів фестивалю щодня взаємодіяли з інсталяцією і дякували авторам за роботу, розповідає Сай. «Це переконало мене: ми зробили правильно, що експортували цей досвід», – додає художник.

З 2022-го українське мистецтво за кордоном не лише показують на тимчасових виставках, а й купують у постійні колекції. «Тепер ми інтегровані в мистецький діалог на рівних», – каже відеохудожник Ярема Малащук.

Як митці говорять зі світом від імені України і що може посилити їх голос на світовій арені?

Розмова скорочена та відредагована для зрозумілості.

Вероніка Селега: Які роботи ви представляли від України у світі останніми роками? Що вони транслювали?

Ярема Малащук: На Давоському економічному форумі в 2024 році я у співпраці з Романом Хімеєм показав відеоінсталяцію «Ви не повинні були цього бачити». Це шість екранів із зображенням дітей, які сплять у своїх домівках. Коли глядач читає опис, стає зрозуміло: це діти, яких Україна повернула з російської депортації.

Робота – одночасно метафора дитинства під час війни та доказ злочинів Росії. Зображення на перший погляд виглядають як статичні фотографії. Проте якщо придивитися, можна побачити, що діти дихають, а потім прокидаються.

У Давосі я бачив, як ця робота змушувала зупинятися президентів, бізнесменів, урядовців. У ній була складова, яку важко передати словами. Трагічне мовчання.

Після форуму ми представили інсталяцію на Венеційській бієнале, у музеї Kunstverein Hannover та Музеї сучасного мистецтва в Ольборзі, Данія.

Відеоінсталяція «Ви не повинні були цього бачити» в артцентрі Kunstverein Hannover. Фото Mathias Völzke

В.С.: Bickerstaff.345 також працювала з темою депортованих дітей, проте не мовою мистецтва, а мовою реклами. Ми створили арт-видання Crime Without Punishment («Злочин без покарання») – книгу на 6000 сторінок, яку виставляли на центральних площах Європи. Це був наш спосіб розпочати розмову з європейцем про те, як Росія викрадає українських дітей.

Олексій Сай: Ключове слово тут – розмова. Україна має комунікувати зі світом, щоб вижити. Мистецтво – лише одна із форм комунікації, але вона працює краще за інші, бо говорить більше за текст і створює образи, що залишаються в пам’яті.

Є стереотипне уявлення про мистецтво як щось заскладне для сприйняття. Це не так. От Ярема [Малащук] розповідає про свою роботу, і навіть на словах ясно, що її сенс буде всім зрозумілий. Робота митця може бути значущою і водночас доступною.

В.С.: Як-от ваша робота, яку побачив увесь світ. Ці два слова [Iʼm fine] стали одним із символів України за кордоном. Що за ними стоїть?

О.С.: Це була 30-метрова скульптура, створена з пробитих кулями поверхонь, зруйнованих дорожніх знаків, воріт. Ми придумали її разом із Віталієм Дейнегою (співзасновником фонду «Повернись живим»), щоб говорити з людьми на фестивалі. Ідея спрацювала – інсталяція привертала увагу, поширювалась у медіа.

Здалеку інсталяція виглядала як великі, добре освітлені мультяшні літери. Це був найяскравіший і найбільший об’єкт з усього, що встановили довкола. Він привертав увагу. Коли люди підходили, то бачили тисячі слідів руйнування, торкалися їх. Це був фізичний досвід, який не передати через екран смартфона.

В.С.: Як реагували люди, які не знали контексту?

О.С.: Ми зробили стенд із поясненням, що стоїть за типовим діалогом: «Як ти?» – «Я в порядку», – коли йдеться про українців. Розповіли, що українців цей діалог – про виживання. Що відповідь «Я в порядку» насправді означає «Я не помер».

Люди, які зрозуміли роботу, самі відчули цей момент полегшення – коли ти питаєш, чи живий, і отримуєш відповідь. Щодня тисячі людей підходили до нас і дякували за цю роботу. Це переконало мене: ми зробили правильно, що експортували цей досвід. Він був потрібен.

Інсталяцію IʼM FINE на фестивалі Burning Man побачили тисячі людей. Фото Facebook-сторінка Віталія Дейнеги

В.С.: Наскільки українське сучасне мистецтво конкурентоспроможне у світі? Чи є воно в інституційних та приватних колекціях? Як ця ситуація змінилася за останні три роки?

Я.М.: Українське мистецтво почало виходити на західну сцену після 2014 року, але тоді його майже не купували в колекції. Після 2022-го роботи українських митців все частіше потрапляють у приватні збірки та музеї. Так вони стають частиною історії, а не лише тимчасової експозиції, а українське мистецтво назавжди залишається у світовому контексті.

О.С.: Культурний спадок формує сенси, якими потім оперують цілі покоління. Якщо ми зараз створимо достатньо якісних і зрозумілих для цивілізованого світу робіт, вони залишаться в історії. Головне – робити це на високому рівні.

В.С.: В яких країнах уже з’явилися роботи українських художників?

Я.М.: Вони є в усіх головних європейських інституціях. Наприклад, наші з Романом Хімеєм відеороботи потрапили в інституційні колекції в Данії, Іспанії, Франції, Австрії, Італії. Приватні колекціонери рідко купують відеороботи, адже їх не повісиш на стіну. Тому основні наші покупці – музеї.

В.С.: У 2024-му Bickerstaff.345 супроводжувала Український павільйон на Венеційській бієнале. Ми реалізували акціонізм «Знайди найближче укриття» – плакатами з цим написом обклеїли всю Венецію. Плакати вели перехожих до павільйону. За збігом обставин, впритул до нього розташоване одне з венеційських укриттів. Так ми поступово підводили італійців і туристів до меседжу, що Україна стримує війну в Європі: завдяки цьому укриття Венеції позначені як «закриті назавжди» в Google Maps. Цього року такі посили вже не спрацюють – Європа змінилася. Як ви адаптуєте свої роботи до нових реалій?

О.С.: Мистецтво завжди прив’язане до свого часу. Роботу «Авіньйонські дівиці» Пікассо 1916 року назвали б мазнею у 1970-х. А за сто років до того це взагалі не вважалося б картиною. Митці завжди говоритимуть про те, що актуальне саме зараз. Якщо воно сказано якісно, то залишить слід в історії.

Я.М.: Сьогодні мистецтво – союзник політиків, частина національного наративу. Але це тимчасовий союз. Мистецтво – це самостійний світ, окрема мова, яка не повинна служити ідеології. Є принципова різниця між мистецтвом і креативом або креативним активізмом. Демократичні суспільства цінують незалежне мистецтво, яке не перетворюється на креативний активізм. Воно часто дискомфортне, бо може йти всупереч чиїмось уявленням про реальність. Це окрема система координат – не політика, не бізнес.

Плакат «Знайди найближче укриття» на Венеційській бієнале 2024 року. Фото надано Bickerstaff

В.С.: Український «павільйон» на Венеційській бієнале займає 50–60 м². Він існує лише завдяки зусиллям і репутації митців, на мікроскопічний бюджет від Мінкультури, який ще й довелося «вибивати». Як художникам вдається будувати мости між Україною та світом, враховуючи мінімальну підтримку держави?

О.С.: Поступово і безперервно. Ця робота вимагає повної відданості, бо мистецтво – непрактична діяльність. Основна проблема в тому, що загалом людей мало цікавить мистецтво інших культур. Тому потрібні інституції та музеї, які створюють контекст.

Я.М.: Без підтримки кураторів, музеїв і дослідницьких центрів сучасний художник не існує. Мистецтво не може жити лише в приватних колекціях, у спальнях. Саме в публічному просторі формується творчий дискурс.

В.С.: Існує класна світова практика, коли бізнес створює арт-інституції, але дає митцям свободу творити.

О.С.: Незалежність – ключова умова для митця. Мистецтву потрібні гроші, але воно не працює, коли виставляють умови.