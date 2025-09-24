Підписка від 49 грн
Суперхіт за €16 000. Пісня «Врубай» зібрала 136 млн прослуховувань менш ніж за рік, «Смарагдове небо» – 66,5 млн. Скільки хіти заробляють на стрімінгах?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

4 хв читання

скільки приносять суперхіти на YouTube, Apple Music та Spotify /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

За 11 місяців пісня «Врубай» співака Parfeniuk зібрала 103 млн відтворень на YouTube та YouTube Music. Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Команда артиста Parfeniuk вклала понад €16 000 у пісню та кліп «Врубай». На липень 2025-го трек зібрав 136 млн прослуховувань на стримінгах, ставши найпопулярнішою роботою виконавця. Скільки Parfeniuk та інші артисти заробляють на суперхітах?

Трек «Смарагдове небо» виконавця Drevo вийшов наприкінці травня 2025-го. З моменту релізу пісня очолює українські чарти. «Пару разів спускалися на друге місце – і поверталися назад», – каже менеджер артиста Михайло Шиян. На YouTube кліп «Смарагдове небо» зібрав понад 27,6 млн переглядів на – упʼятеро більше, ніж решта треків Drevo. 

На кінець вересня 2025-го «Смарагдове небо» зібрало 60 млн стримів на YouTube та YouTube Music. Ще 6,5 млн прослуховувань згенерували користувачі Spotify. Дані по решті цифрових платформ та доходи команда Drevo не розкриває. 

