Команда артиста Parfeniuk вклала понад €16 000 у пісню та кліп «Врубай». На липень 2025-го трек зібрав 136 млн прослуховувань на стримінгах, ставши найпопулярнішою роботою виконавця. Скільки Parfeniuk та інші артисти заробляють на суперхітах?
Трек «Смарагдове небо» виконавця Drevo вийшов наприкінці травня 2025-го. З моменту релізу пісня очолює українські чарти. «Пару разів спускалися на друге місце – і поверталися назад», – каже менеджер артиста Михайло Шиян. На YouTube кліп «Смарагдове небо» зібрав понад 27,6 млн переглядів на – упʼятеро більше, ніж решта треків Drevo.
На кінець вересня 2025-го «Смарагдове небо» зібрало 60 млн стримів на YouTube та YouTube Music. Ще 6,5 млн прослуховувань згенерували користувачі Spotify. Дані по решті цифрових платформ та доходи команда Drevo не розкриває.
