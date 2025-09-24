Forbes Digital підписка
Суперхит за €16 000. Песня «Врубай» собрала 136 млн прослушиваний менее чем за год, «Смарагдове небо» – 66,5 млн. Сколько хиты зарабатывают на стримингах?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

4 хв читання

скільки приносять суперхіти на YouTube, Apple Music та Spotify /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

За 11 месяцев песня «Врубай» певца Parfeniuk собрала 103 млн воспроизведений на YouTube и YouTube Music. Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Команда артиста Parfeniuk вложила более €16 000 в песню и клип «Врубай». На июль 2025 года трек собрал 136 млн прослушиваний на стримингах, став самой популярной работой исполнителя. Сколько Parfeniuk и другие артисты зарабатывают на суперхитах?

Трек «Смарагдове небо» исполнителя Drevo вышел в конце мая 2025-го. С момента релиза песня возглавляет украинские чарты. «Несколько раз спускались на второе место – и возвращались назад», – говорит менеджер артиста Михаил Шиян. На YouTube клип «Смарагдове небо» собрал более 27,6 млн просмотров – в пять раз больше, чем остальные треки Drevo.

На конец сентября 2025-го «Смарагдове небо» собрал 60 млн стримов на YouTube и YouTube Music. Еще 6,5 млн прослушиваний сгенерировали пользователи Spotify. Данные по остальным цифровым платформам и доходам команда Drevo не раскрывает.

