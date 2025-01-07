«Не давав готових відповідей, а ставив правильні питання». Помер співзасновник однієї з найстаріших ІТ-компаній ELEKS Олексій Скрипник. Яким був його шлях в українському IT

Одна з найстарших українських ІТ-компаній львівська ELEKS втратила співзасновника – Олексія Скрипника-старшого. По собі він залишив сімейний бізнес із майже 2000 працівників, сотні проєктів та розробок. Що він створив?

7 січня, на 86-му році життя, помер співзасновник IT‑компанії ELEKS Олексій Скрипник, повідомив його онук Антон Скрипник у Facebook. «Він був науковцем, геніальним інженером і системним підприємцем, чудовим батьком, дідусем і прадідусем», – написав у дописі Антон.

ELEKS у 1990-му заснували Олексій Скрипник, його дружина Євгенія та син Олексій, який помер у 2022-му. «На початку 90-х IT-ринку як такого ще не було, – казав Скрипник-старший в інтерв’ю DOU у січні 2022-го. – ELEKS фактично найстаріша IT-компанія України».

Нині компанія, що розробляє програмне забезпечення на замовлення, входить у 20-ку найбільших у рейтингу DOU із понад 1600 співробітниками. На її рахунку – понад 750 виконаних проєктів станом на лютий 2022-го. Компанія має офіси в Україні, США, Канаді, ОАЕ, Польщі та Великій Британії.

Допис Антона Скрипника зі звісткою про втрату розійшовся сотнями коментарів співчуттів та підтримки від знайомих та колишніх співробітників ELEKS. Вони називають його «наставником» та «легендою».

«Його спадщина живе у кожній інновації, кожному успішному проєкті, кожному серці, яке він запалив своїм ентузіазмом», – написав Антон у Facebook.

Що по собі залишив українському ІТ Скрипник-найстарший?

Шлях Олексія Скрипника до заснування ELEKS

Досвід випускника Львівської політехніки Скрипника в програмуванні – понад 40 років. Перший код він написав у 1973-му на великих машинах BM System/360 та її радянському аналогу М-222.

У 1983-му Скрипника відправили по програмі обміну досвідом у В’єтнам. Там на комп’ютері Apple він написав софт для розрахунку струмів короткого замикання. «То був мій перший комерційний продаж програми», – казав він DOU.

У часи СРСР Скрипник працював над проєктом моделі атомних підводних човнів. У 1990-х розробляв софт для Трипільської ТЕС.

7 січня, на 86-му році життя, помер співзасновник IT‑компанії ELEKS Олексій Скрипник

Тягу до енергетики можна побачити у назві його компанії ELEKS, яка розшифровується як «Електричні системи». Це сімейний бізнес, що почався ще за часів СРСР. Скрипник‑старший започаткував його разом із дружиною Євгенією, яка мала фах інженера‑електрика, та сином Олексієм, тоді співробітником Львівенерго.

Перший проєкт компанії Dakar, що моделює системи розподілу електроенергії, залишається затребуваним на ринку понад 30 років і має небагато аналогів у світі, каже Forbes Антон Скрипник. «Це свідчення його глибоких знань у математиці, фізиці та програмуванні», – додає він.

Скрипник забезпечував енергосектор стратегічним баченням, яке сприяло сталому розвитку галузі, каже кандидатка економічних наук, доцентка кафедри прикладної економіки та бізнесу Українського католицького університету (УКУ) Юлія Клебан.

З сімейної справи ELEKS розрослася до бізнесу з 16 співвласниками, згідно з YouControl. Родина Скрипників сукупно має 39% акцій. Виторг компанії у 2023-му – 87,7 млн грн.

Засновник ELEKS у «Львівській політехніці»

Попри насичене професійне життя, Скрипник знаходив час для родини, щодня прокидався о п’ятій ранку, проходив кілька кілометрів, працював в офісі, а після повернення додому займався садом, пригадує розпорядок дня дідуся онук Антон.

«Працювати, шукати, сподіватися, і досягнете результату», – так звучала настанова Скрипника-найстаршого малодосвідченим ІТ-фахівцям в інтерв’ю DOU у 2022-му.

Скрипник був професором та доктором технічних наук, викладаючи у Національному університеті «Львівська політехніка». «Він був не лише талановитим управлінцем, а й справжнім наставником», – говорить онук Антон.

Скрипник є автором та співавтором близько 100 наукових праць і підручників. Більшість його статей присвячені математичному методу програмування та енергетиці. «Олексій Іванович – дійсно легенда. Його постава, його справи є прикладом для багатьох», – написав у коментарях декан-засновник факультету прикладних наук УКУ Ярослав Притула.

ELEKS є партнером факультету прикладних наук УКУ та надає індустріальну підтримку для програм IT та бізнес-аналітики, розповідає Клебан. «Завдяки професіоналізму та відданості Скрипника, факультет прикладних наук зміг реалізувати багато важливих проєктів для IT-освіти», – додає вона.

Олексій Іванович не давав готових відповідей, а ставив правильні питання, говорить онук Антон Скрипник. Він цінував природні амбіції, допомагав людям розвиватися професійно та особисто, резюмує він.

Редакція Forbes Ukraine висловлює щирі співчуття рідним та близьким Скрипника.