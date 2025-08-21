Українські театри повертаються з канікул. Натхненні підвищеним інтересом глядачів, вони запускають нові сцени й готують неочікувані колаборації. Forbes Ukraine запитав провідні театри Києва, Львова та Одеси про плани на новий сезон

«Минулий сезон став справжнім театральним бумом», – констатує пресслужба Київського театру оперети. Доходи театру в 2024-му зросли на 38%, до 215,9 млн грн. Новий сезон стартує 12 вересня, плани – амбітні, кажуть у театрі. Зокрема, команда працює над адаптацією мюзиклу «Пітер Пен» і готує повернення рок-опери «Біла ворона» в постановці Максима Голенка.

Театральна сенсація 2025-го – вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма» за романом Ілларіона Павлюка, створена в колаборації Театру Марії Заньковецької та Дикого театру. Квитки на премʼєрні покази, що відбудуться восени в Києві та Львові, розійшлися за 40 хвилин.

У Театрі Лесі Українки в новому сезоні покажуть драму «Дім» іменитого режисера Андрія Жолдака, а в Театрі Франка – оновлену «Енеїду» в постановці Давида Петросяна.

Іван Уривський працює над оперою «Казки Гофмана», яку представлять у Києві в жовтні. А в першій половині 2026-го нову постановку Уривського можна буде побачити на великій сцені Театру Заньковецької у Львові. Назву та сюжет вистави не розкривають.

Що ще покажуть у новому сезоні провідні театри Києва, Львова та Одеси? Forbes Ukraine зібрав десять цікавих премʼєр.

«Я бачу, вас цікавить пітьма»

Режисер: Максим Голенко

Майданчики: Театр Марії Заньковецької (Львів), Дикий театр (Київ)

Прем’єра: 21 вересня (Львів), 30 жовтня (Київ) 2025 року

Вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма» за однойменним бестселером Ілларіона Павлюка стала хітом ще до прем’єри. Квитки на перші покази в Києві та Львові розкупили за 40 хвилин ще до офіційних анонсів.

Постановка – колаборація львівського театру Марії Заньковецької з «Диким театром». Для театральної сцени роман адаптував актор і драматург Олексій Доричевський, який із 2023-го в ЗСУ. Інсценізація створювалася в окопах на Донеччині. «Вперше зідзвонився із автором прямо з бліндажу, – каже Доричевський. – Звʼязок весь час переривався, але ми навіть змогли посперечатись».

Психологічний трилер Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма» вийшов у 2020 році. Українці придбали понад 100 000 примірників книги, що стало рекордом для «Видавництва Старого Лева». Сюжет роману розвивається довкола селища Буськів Сад, куди на завдання відправляють кримінального психолога Андрія Гайстера. Однієї ночі в селищі зникає маленька дівчинка. Перший підозрюваний – Звір – серійний маніяк, який водиться у селищі.

Вистави у Києві та Львові матимуть різний фінал, розповів режисер Максим Голенко виданню «Суспільне Культура». «У Львові буде більш потужна візуальна частина – до прикладу, кабріолет на снігу, як у книзі Павлюка. Натомість у Києві – більш мобільна», – зазначив Голенко.

«Ребелія [1991]»

Режисер: Олександр Хоменко

Прем’єра: 21 серпня 2025 року (Київ, Жовтневий палац)

Творче об’єднання МУР, автори мюзиклу «Ти [Романтика]» про поетів Розстріляного відродження, випускають другу виставу. «Ребелія [1991]» – це історія про здобуття Україною незалежності. «Вона проходить через Клуб Творчої Молоді в Києві, ліси Биківні, збори Народного Руху, Чорнобильську АЕС, через мітинги у Львові і приїзд президента США в Україну», – розповідає режисер Олександр Хоменко.

Герої мюзиклу – Вʼячеслав Чорновіл, Василь Стус, Алла Горська, Леонід Кравчук та інші відомі постаті ХХ століття. «У порівнянні з Ти [Романтика], ця вистава складніша і масштабніша», – каже сценографка Софія Пляцко.

Премʼєра мюзиклу відбудеться 21-22 серпня в Жовтневому палаці в Києві, одразу після неї стартує всеукраїнський тур. Заплановані вистави у Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську та ще низці українських міст.

Вистава «Ребелія [1991]» від МУР – це історія про здобуття Україною незалежності.

«Енеїда»

Режисер: Давид Петросян

Майданчик: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка (Київ)

Прем’єра: грудень 2025 року

Наприкінці 2025-го театр Франка представить нову версію вистави «Енеїда» за мотивами знаменитої комедійної поеми Івана Котляревського.

«Енеїда» – гумористичний «переклад» однойменного твору давньоримського поета Вергілія, що розповідає про становлення Риму. Котляревський привніс у поему український колорит, зробивши головного героя і його побратимів, вигнанців із Трої, козаками.

Попередня інсценізація «Енеїди» в театрі Франка фокусувалася на військових діях, її авторами були Ростислав Держипільський і Олексій Гнатковський. Нову постановку розробляє один із найпопулярніших українських режисерів Давид Петросян.

«Дім»

Режисер: Андрій Жолдак

Майданчик: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки (Київ)

Прем’єра: 13 вересня 2025 року

Вистава «Дім» стане першою постановкою Андрія Жолдака в Україні за майже 20 років. Вона розповідатиме про три покоління однієї родини, які мають пройти випробування миром і війною, щоб знайти свою домівку, розповідав режисер виданню «Укрінформ». Вистава триватиме 4 години 20 хвилин з двома антрактами і має вікове обмеження 16+.

«Міжнародні маститі режисери зараз нечасто ставлять вистави в Україні, тому участь [Жолдака] у нашому театральному житті стане справжньою культурною подією», – казав Forbes Ukraine у січні 2025-го продюсер проєкту Олег Кохан.

Жолдак очолював Харківський драматичний театр, а з 2006 року проживає в Німеччині. Режисер відомий сміливими експериментами з класичними творами. «Акторів Жолдак змушує робити неймовірні речі – садить у клітки, змушує бігати голяком по сцені і виставляти на показ все, що є гарного і поганого в людській природі», – писало видання ВВС. Вистави режисера тривають у середньому 4–5 годин, але це не заважає йому збирати аншлаги в європейських театрах, зазначало видання.

Вистава «Дім» стане першою постановкою Андрія Жолдака в Україні за майже 20 років. Фото SOTA Cinema Group

«Казки Гофмана»

Режисер: Іван Уривський

Майданчик: Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка

Прем’єра: жовтень 2025 року

«Казки Гофмана» – остання опера французького композитора Жака Оффенбаха. Її головні герої – романтик і митець Гофман, який шукає «ідеальне кохання», та три жіночі персонажі – лялька Олімпія, співачка Антонія та куртизанка Джульєтта.

Київський оперний театр почав готувати виставу в 2019-му. Постановку «Казок Гофмана» мав здійснити британський режисер Тоні Палмер. На заваді стала пандемія, а потім війна.

Замість Палмера режисером опери виступить Іван Уривський. «Він з великим натхненням, великим бажанням включився у цю роботу», – коментує пресслужба театру. Виставу покажуть наприкінці жовтня 2025-го.

«Амадока»

Режисер: Жюль Одрі

Майданчик: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка (Київ)

Прем’єра: лютий-березень 2025 року

Французький режисер Жюль Одрі створить для театру Франка постановку за мотивами роману «Амадока» Софії Андрухович. Музичну інтерпретацію роману вперше представили в 2021 році. Вистава стане другою частиною цього проєкту, зазначають у пресслужбі театру Франка.

«Амадока» – роман про викривлення пам’яті та три болісні періоди української історії: Розстріляне відродження, Голокост і сучасну російсько-українську війну. Головний герой роману – військовий, який отримав тяжке поранення на Сході України і втратив пам’ять. Його обличчя понівечене, а документи загублені. У такому стані ветерана знаходить дружина, яка намагається відновити його спогади.

«Робота з Тінню»

Режисерка: Тамара Трунова

Майданчик: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Прем’єра: осінь 2025 року

Головна режисерка Театру на Лівому березі Тамара Трунова восени 2025-го представить виставу «Робота з тінню». Вона розробляється в жанрі devising theatre, коли постановка народжується під час колективних обговорень та імпровізацій, а не з готового сценарію. У такому форматі створювалася попередня вистава Трунової Ha*l*t.

Назва нової вистави натхнена ідеями Карла Густава Юнга, розповідала режисерка виданню «Суспільне Культура». Тема – «трансформації людини в епіцентрі кризи», йдеться в описі постановки у Facebook.

Головна режисерка Театру на Лівому березі Тамара Трунова представить виставу «Робота з тінню» Фото Театр на Лівому березі

«П’єса 22, або Шлях героя»

Режисер: Микита Поляков

Майданчик: Київський національний академічний театр оперети

Прем’єра: жовтень 2025 року

Вистава «П’єса 22, або Шлях героя» створюється за мотивами реальних подій повномасштабної війни. «Це нойз-драма на перетині музики, театру та фронтового досвіду за текстом ветерана Володимира Туки – гостра, правдива, болюча», – йдеться в описі вистави, наданому театром. Крім професійних акторів, у постановці задіяні ветерани та чинні військові.

«З життя комах»

Режисерка: Оксана Тараненко

Майданчик: Київський національний академічний театр оперети

Прем’єра: н/д

Виставу за п’єсою чеських авторів Карела та Йозефа Чапеків «З життя комах» створює режисерка Оксана Тараненко. Оповідач п’єси засинає в лісі та бачить уві сні комах, що втілюють різні людські риси: метеликів, мурах і жуків-гнойовиків.

«Це буде глибока та захоплива історія про людську суть, прочитана крізь образи світу комах», – коментує пресслужба театру. Дату прем’єри в Київській опереті не називають.

«Уявний хворий»

Режисер: Віталій Сініков

Майданчик: Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного

Прем’єра: червень 2026 року

«Уявний хворий» – комедія французького драматурга 17 сторіччя Мольєра, якою Одеський театр музкомедії планує завершити 79-й сезон. Головний герой комедії – іпохондрик Арган, який хоче одружити свою доньку Анжеліку з сином лікаря і зекономити на оздоровленні. Проте Анжеліка закохана в іншого чоловіка. Разом зі служницею Туанеттою вони намагаються завадити планам батька.