Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Без «Конотопської відьми» і «Калігули». Які вистави принесли театрам найбільші збори за сезон? Фінансові підсумки від Forbes Ukraine

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

вистава «Червона рута» в Театрі Марії Заньковецької /надано пресслужбою

Виставу «Червона рута» показали 31 раз у Театрі Заньковецької та чотири рази – на гастролях Україною. Фото надано пресслужбою

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:22 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:22

Українські театри пішли на канікули, завершивши 2024–2025 театральний сезон. Чим він запамʼятався та які вистави показували найчастіше? Національні та комунальні театри підбили підсумки сезону на прохання Forbes Ukraine.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

«Театральний сезон 2024–2025 засвідчив справжній бум», – каже художній керівник Івано-Франківського драмтеатру ім. Івана Франка Ростислав Держипільський. У 2024 році, за даними YouControl, театр подвоїв виторг до 35,3 млн грн, а у І кварталі 2025-го заробив ще 16,7 млн грн – на 70% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. 

З осені 2024-го до літа 2025-го – стільки триває сезон у театрах – команда франківського драмтеатру зіграла 332 покази більш як для 100 000 глядачів. Майже половину квитків – понад 45 000 – забезпечили дві вистави: «Гуцулка Ксеня» та «Гуцульське весілє». На третьому місці – постановка «Коляда та й плєс… ізпрежди віка…», яку франківці грають два місяці під час різдвяних свят. Її подивилися майже 11 500 глядачів. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні