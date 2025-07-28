Українські театри пішли на канікули, завершивши 2024–2025 театральний сезон. Чим він запамʼятався та які вистави показували найчастіше? Національні та комунальні театри підбили підсумки сезону на прохання Forbes Ukraine.

«Театральний сезон 2024–2025 засвідчив справжній бум», – каже художній керівник Івано-Франківського драмтеатру ім. Івана Франка Ростислав Держипільський. У 2024 році, за даними YouControl, театр подвоїв виторг до 35,3 млн грн, а у І кварталі 2025-го заробив ще 16,7 млн грн – на 70% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

З осені 2024-го до літа 2025-го – стільки триває сезон у театрах – команда франківського драмтеатру зіграла 332 покази більш як для 100 000 глядачів. Майже половину квитків – понад 45 000 – забезпечили дві вистави: «Гуцулка Ксеня» та «Гуцульське весілє». На третьому місці – постановка «Коляда та й плєс… ізпрежди віка…», яку франківці грають два місяці під час різдвяних свят. Її подивилися майже 11 500 глядачів.