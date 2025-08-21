Украинские театры возвращаются с каникул. Воодушевленные повышенным интересом зрителей, они запускают новые сцены и готовят неожиданные коллаборации. Forbes Ukraine спросил ведущие театры Киева, Львова и Одессы о планах нового сезона

«Прошлый сезон стал настоящим театральным бумом», – констатирует пресс-служба Киевского театра оперетты. Доходы театра в 2024-м выросли на 38%, до 215,9 млн грн. Новый сезон стартует 12 сентября, планы – амбициозные, говорят в театре. В частности, команда работает над адаптацией мюзикла «Питер Пэн» и готовит возвращение рок-оперы «Белая ворона» в постановке Максима Голенко.

Театральная сенсация 2025-го – спектакль «Я вижу, вас интересует тьма» по роману Иллариона Павлюка, созданного в коллаборации Театра Марии Заньковецкой и Дикого театра. Билеты на премьерные показы, которые состоятся осенью в Киеве и Львове, разошлись за 40 минут.

В Театре Леси Украинки в новом сезоне покажут драму «Дом» именитого режиссера Андрея Жолдака, а в Театре Франко – обновленную «Энеиду» в постановке Давида Петросяна.

Иван Урывский работает над оперой «Сказки Гофмана», которую представят в Киеве в октябре. А в первой половине 2026-го новую постановку Урывского можно будет увидеть на большой сцене Театра Заньковецкой во Львове. Название и сюжет спектакля не раскрывают.

Что покажут в новом сезоне ведущие театры Киева, Львова и Одессы? Forbes Ukraine собрал 10 интересных премьер.

«Я вижу, вас интересует тьма»

Режиссер: Максим Голенко

Площадки: Театр Марии Заньковецкой (Львов), Дикий театр (Киев)

Премьера: 21 сентября (Львов), 30 октября (Киев) 2025 года

Спектакль «Я вижу, вас интересует тьма» за одноименным бестселлером Иллариона Павлюка стал хитом еще до премьеры. Билеты на первые показы в Киеве и Львове раскупили за 40 минут, еще до официальных анонсов.

Постановка – коллаборация львовского Театра Марии Заньковецкой с Диким театром. Для театральной сцены роман адаптировал актер и драматург Алексей Доричевский, с 2023-го в ВСУ. Инсценизация создавалась в окопах в Донецкой области. «Впервые созвонился с автором прямо из блиндажа, – говорит Доричевский. – Связь все время прерывалась, но мы даже смогли поспорить».

Психологический триллер Павлюка «Я вижу, вас интересует тьма» вышел в 2020 году. Украинцы приобрели более 100 000 экземпляров книги, что стало рекордом для «Видавництва Старого Лева». Сюжет романа развивается вокруг поселка Буськив Сад, куда на задание отправляют криминального психолога Андрея Гайстера. Однажды ночью в поселке исчезает маленькая девочка. Первый подозреваемый – Зверь – серийный маньяк, который водится в поселке.

У спектаклей в Киеве и Львове будут разные финалы, рассказал режиссер Максим Голенко изданию «Суспильне Культура». «Во Львове будет более мощная визуальная часть – к примеру, кабриолет на снегу, как в книге Павлюка. В Киеве же – более мобильная», – отметил Голенко.

«Ребелия [1991]»

Режиссер: Александр Хоменко

Премьера: 21 августа 2025 года (Киев, Жовтневый дворец)

Творческое объединение МУР, авторы мюзикла «Ты [Романтика]» о поэтах Расстрелянного возрождения, выпускают второе представление. «Ребелия [1991]» – это история обретения Украиной независимости. «Она проходит через Клуб творческой молодежи в Киеве, леса Быковни, собрание Народного Руха, Чернобыльскую АЭС, через митинги во Львове и приезд президента США в Украину», – рассказывает режиссер Александр Хоменко.

Герои мюзикла – Вячеслав Чорновил, Василий Стус, Алла Горская, Леонид Кравчук и другие известные фигуры ХХ века. «По сравнению с «Ты [Романтика]», этот спектакль более сложный и масштабный», – говорит сценограф София Пляцко.

Премьера мюзикла состоится 21–22 августа в Жовтневом дворце в Киеве, сразу после нее стартует всеукраинский тур. Запланированы представления во Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Ровно, Ивано-Франковске и ряде украинских городов.

Спектакль «Ребелия [1991]» от МУР – это история о обретении Украиной независимости.

«Энеида»

Режиссер: Давид Петросян

Площадка: Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко (Киев)

Премьера: декабрь 2025 года

В конце 2025 года Театр Франко представит новую версию спектакля «Энеида» по мотивам знаменитой бурлескной поэмы Ивана Котляревского.

«Энеида» – бурлескный «перевод» одноименного произведения древнеримского поэта Вергилия, повествующего о становлении Рима. Котляревский привнес в поэму украинский колорит, сделав главного героя и его собратьев, изгнанников из Трои, казаками.

Предыдущая инсценировка «Энеиды» в Театре Франко фокусировалась на военных действиях, ее авторами были Ростислав Держипольский и Алексей Гнатковский. Новую постановку разрабатывает один из самых популярных украинских режиссеров Давид Петросян.

«Дом»

Режиссер: Андрей Жолдак

Площадка: Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки (Киев)

Премьера: 13 сентября 2025 года

Спектакль «Дом» станет первой постановкой Андрея Жолдака в Украине почти за 20 лет. Она будет рассказывать о трех поколениях одной семьи, которые должны пройти испытания миром и войной, чтобы найти свой дом, рассказывал режиссер изданию «Укринформ». Спектакль продлится 4 часа 20 минут с двумя антрактами и имеет возрастное ограничение 16+.

«Международные маститые режиссеры сейчас нечасто ставят спектакли в Украине, поэтому участие [Жолдака] в нашей театральной жизни станет настоящим культурным событием», – говорил Forbes Ukraine в январе 2025-го продюсер проекта Олег Кохан.

Жолдак возглавлял Харьковский драматический театр, а с 2006-го проживает в Германии. Режиссер известен смелыми экспериментами с классическими произведениями. «Актеров Жолдак заставляет делать невероятные вещи – сажает в клетки, заставляет бегать голышом по сцене и выставлять на показ все, что есть хорошего и плохого в человеческой природе», – писало издание BBC. Спектакли режиссера длятся в среднем 4–5 часов, но это не мешает ему собирать аншлаги в европейских театрах, отмечало издание.

Спектакль «Дом» станет первой постановкой Андрея Жолдака в Украине почти за 20 лет. Фото SOTA Cinema Group

«Сказки Гофмана»

Режиссер: Иван Урывский

Площадка: Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко

Премьера: октябрь 2025 года

«Сказки Гофмана» – последняя опера французского композитора Жака Оффенбаха. Ее главные герои – романтик и художник Гофман, который ищет «идеальную любовь», и три женских персонажа – кукла Олимпия, певица Антония и куртизанка Джульетта.

Киевский оперный театр начал готовить спектакль в 2019 году. Постановку «Сказок Гофмана» должен был осуществить британский режиссер Тони Палмер. Помешала пандемия, а затем война.

Вместо Палмера режиссером оперы выступит Иван Урывский. «Он с большим вдохновением, большим желанием включился в эту работу», – комментирует пресс-служба театра. Спектакль покажут в конце октября 2025 года.

«Амадока»

Режиссер: Жюль Одри

Площадка: Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко (Киев)

Премьера: февраль–март 2026 года

Французский режиссер Жюль Одри создаст для Театра Франко постановку по мотивам романа «Амадока» Софии Андрухович. Музыкальную интерпретацию романа впервые представили в 2021 году. Спектакль станет второй частью этого проекта, отмечают в пресс-службе Театра Франко.

«Амадока» – роман об искривлении памяти и трех болезненных периодах украинской истории: Расстрелянное возрождение, Холокост и современная российско-украинская война. Главный герой романа – военный, получивший тяжелое ранение на востоке Украины и потерявший память. Его лицо изуродовано, а документы потеряны. В таком состоянии ветерана находит жена, пытающаяся восстановить его воспоминания.

«Работа с тенью»

Режиссер: Тамара Трунова

Площадка: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Премьера: осень 2025 года

Главный режиссер Театра на левом берегу Тамара Трунова осенью 2025-го представит спектакль «Работа с тенью». Его разрабатывают в жанре devising theatre, когда постановка рождается во время коллективных обсуждений и импровизаций, а не из готового сценария. В таком формате создавался предварительный спектакль Труновой Ha*l*t.

Название нового спектакля вдохновлено идеями Карла Густава Юнга, рассказывала режиссер изданию «Суспильне Культура». Тема – «трансформации человека в эпицентре кризиса», говорится в описании постановки в Facebook.

Главный режиссер Театра на левом берегу Тамара Трунова представит спектакль «Работа с тенью» Фото Театр на Левом берегу

«Пьеса 22, или Путь героя»

Режиссер: Никита Поляков

Площадка: Киевский национальный академический театр оперетты

Премьера: октябрь 2025 года

Спектакль «Пьеса 22, или Путь героя» создается по мотивам реальных событий полномасштабной войны. «Это нойз-драма на пересечении музыки, театра и фронтового опыта по тексту ветерана Владимира Туки – острая, правдивая, болезненная», – говорится в описании представления, предоставленном театром. Кроме профессиональных актеров в постановке задействованы ветераны и действующие военные.

«Из жизни насекомых»

Режиссер: Оксана Тараненко

Площадка: Киевский национальный академический театр оперетты

Премьера: н/д

Спектакль по пьесе чешских авторов Карела и Йозефа Чапеков «Из жизни насекомых» создает режиссер Оксана Тараненко. Рассказчик пьесы засыпает в лесу и видит во сне насекомых, воплощающих разные человеческие черты: бабочек, муравьев и жуков-навозников.

«Это будет глубокая и увлекательная история о человеческой сути, прочитанная сквозь образы мира насекомых», – комментирует пресс-служба театра. Дату премьеры в Киевской оперетте не называют.

«Мнимый больной»

Режиссер: Виталий Сиников

Площадка: Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного

Премьера: июнь 2026 года

«Мнимый больной» – комедия французского драматурга XVII века Мольера, которой Одесский театр музкомедии планирует завершить 79-й сезон. Главный герой комедии – ипохондрик Арган, который хочет женить свою дочь Анжелику на сыне врача и сэкономить на оздоровлении. Однако Анжелика влюблена в другого мужчину. Вместе со служанкой Туанеттой они пытаются помешать планам отца.