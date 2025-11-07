Прослухати матеріал
Після кількох років невизначеності ціни на акції українських компаній на міжнародних фондових біржах повертаються до довоєнних показники. Оптимісти вбачають потенціал до кратного зростання після завершення війни. Чи справді ці активи можуть стати «золотою жилою» для інвесторів?
Приватний інестор і викладач «Школи останнього капіталіста» Олександр Вакульчик зазвичай тримав фокус на облігаціях як інструментах з фіксованим доходом та прохолодно ставився до акцій. Але цьогоріч він почав придивлятися до купівлі акції українських агрокомпаній на міжнародних біржах.
Що змінилося? Стратегія інвестора полягає в тому, що акції українського бізнесу недооцінені через війну і після її завершення вони зростуть. Влітку Вакульчик зупинився на акціях МХП на Лондонській фондовій біржі.
