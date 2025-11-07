Прослухати матеріал
После нескольких лет неопределенности цены на акции украинских компаний на международных фондовых биржах возвращаются к довоенным показателям. Оптимисты видят потенциал кратного роста после окончания войны. Действительно ли эти активы могут стать «золотой жилой» для инвесторов?
Частный инвестор и преподаватель «Школы последнего капиталиста» Александр Вакульчик обычно держал фокус на облигациях как инструментах с фиксированным доходом и прохладно относился к акциям. Но в этом году он стал присматриваться к покупке акций украинских агрокомпаний на международных биржах.
Что изменилось? Стратегия инвестора состоит в том, что акции украинского бизнеса недооценены из-за войны и после ее завершения они вырастут. Летом Вакульчик остановился на акциях МХП на Лондонской фондовой бирже.
