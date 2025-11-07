Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«Ожидаю роста втрое». Акции украинских компаний в Лондоне и Варшаве вернулись к довоенным уровням. Хорош ли этот актив для частных инвесторов?

Артем Галкин для Forbes Ukraine
Forbes

4 хв читання

Інвестиції у ІМК, Астарту, МХП на WSE та Лондонській біржі /Getty Images

2022 год акции МХП на Лондонской фондовой бирже встретили ценой €5,7 за 1 шт. Начало полномасштабного вторжения обвалило цену до €3,06, и только в 2025-м они начали возвращаться к довоенному уровню. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:23 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:23

После нескольких лет неопределенности цены на акции украинских компаний на международных фондовых биржах возвращаются к довоенным показателям. Оптимисты видят потенциал кратного роста после окончания войны. Действительно ли эти активы могут стать «золотой жилой» для инвесторов?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Частный инвестор и преподаватель «Школы последнего капиталиста» Александр Вакульчик обычно держал фокус на облигациях как инструментах с фиксированным доходом и прохладно относился к акциям. Но в этом году он стал присматриваться к покупке акций украинских агрокомпаний на международных биржах.

Что изменилось? Стратегия инвестора состоит в том, что акции украинского бизнеса недооценены из-за войны и после ее завершения они вырастут. Летом Вакульчик остановился на акциях МХП на Лондонской фондовой бирже.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні