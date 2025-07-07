Як українці ставляться до найзаможніших співвітчизників? Завдяки дослідженню Gradus Research ми знаємо відповідь. Якщо коротко – найбільших бізнесменів не люблять і погано знають. Із втішних новин – бізнесменів-політиків не люблять ще дужче

У червні 2025‐го Gradus Research для Forbes Ukraine провела соцопитування щодо ставлення до топ‐15 бізнесменів зі списку Forbes. Також було додано спадкоємців – синів Ріната Ахметова і Петра Порошенка.

Поверхневий висновок: великих бізнесменів в Україні не люблять, лише у співзасновника SoftServe Тараса Кицмея частки негативного і позитивного ставлення однакові, решта в червоній зоні. Прослідковується патерн: гірше ставляться до тих підприємців, які були чи є в політиці. У топі – Петро Порошенко і його син Олексій.

Памʼятають українці політика Сергія Тігіпка, так само їм не подобається й підсанкційний ексдепутат Вадим Новинський. Рекордсмен антисимпатій – Ігор Коломойський. І це ставлення саме до Коломойського, а не до «Привату». У його партнера Геннадія Боголюбова негативу втричі менше.

Близькі до нейтральних показники Юрія Косюка, Андрія Веревського, Олександра Конотопського та Ріната Ахметова. Найбагатший українець є ще й лідером за часткою тих, хто йому симпатизує, – 39%. «Причина – благодійність і акцентована ефективна комунікація щодо соціальних ініціатив підприємця», – пояснює засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Ще один висновок: підприємців за периметром «Ахметов – Коломойський і бізнесмени‐політики» знають погано. Прізвища Веревський, Косюк, Конотопський, Кицмей не знайомі більшості українців. А 31% не знає власників мережі «Епіцентр» Галину й Олександра Герег.

Українських бізнесменів може розрадити той факт, що більшість американських мільярдерів теж у червоній зоні. Симпатій більше тільки у Воррена Баффета і Білла Гейтса. Серед лідерів нелюбові – Марк Цукерберг та Джефф Безос.

*Копірайти до фото, використаних в інфографіках: Getty Images (11); Shutterstock; УНІАН; надано пресслужбами: «Епіцентр», Kernel, відкриті джерела (2); Олександр Роженюк/надано МХП; Євген Хіль, Антон Забєльський (2), Олександр Чекменьов, для Forbes Ukraine.

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №3 [36] за квітень – травень 2025 року.