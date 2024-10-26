«Я не вийшов з гри». Український ШІ-стартап з відеоаватарами Elai.io купує американська Panopto. Що буде з командою і фаундерами? Розповідає CEO Віталій Романченко

Elai.io пройшов дистанцію від запуску продукту до екзиту за три роки. Навіщо його технологія покупцеві, американській освітній відеоплатформі Panopto зі штаб-квартирою в Сіетлі, та які уроки вивчили засновники? Інтервʼю CEO і співзасновника Elai.io Віталія Романченка.

«Кожен стартапер – має бути трішки серфером», – каже CEO й співзасновник українського ШІ-стартапу Elai.io Віталій Романченко, 38. – Суть серфінга – бачити хвилю ще до того, як вона прийшла».

Хвилю генеративного ШІ він з партнерами Олександром Успенським та Олексієм Пшеничним побачили ще до того, як OpenAI перегорнув світ релізом ChatGPT. Вони розробили платформу для генерації аватарів, що озвучують будь-який текст, наприкінці 2021-го. Угоду про інвестиції від українського SID Venture Partners підписали, коли під Києвом стояли російські танки.