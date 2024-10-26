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«Я не вийшов з гри». Український ШІ-стартап з відеоаватарами Elai.io купує американська Panopto. Що буде з командою і фаундерами? Розповідає CEO Віталій Романченко

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

5 хв читання

Засновники Elai.io, якого купив американський Panopto /колаж Анастасія Решетнік

Засновники Elai.io Віталій Романченко (ліворуч), Олександр Успенський та Олексій Пшеничний. Фото колаж Анастасія Решетнік

Elai.io пройшов дистанцію від запуску продукту до екзиту за три роки. Навіщо його технологія покупцеві, американській освітній відеоплатформі Panopto зі штаб-квартирою в Сіетлі, та які уроки вивчили засновники? Інтервʼю CEO і співзасновника Elai.io Віталія Романченка.

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«Кожен стартапер – має бути трішки серфером», – каже CEO й співзасновник українського ШІ-стартапу Elai.io Віталій Романченко, 38. – Суть серфінга – бачити хвилю ще до того, як вона прийшла».

Хвилю генеративного ШІ він з партнерами Олександром Успенським та Олексієм Пшеничним побачили ще до того, як OpenAI перегорнув світ релізом ChatGPT. Вони розробили платформу для генерації аватарів, що озвучують будь-який текст, наприкінці 2021-го. Угоду про інвестиції від українського SID Venture Partners підписали, коли під Києвом стояли російські танки.

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