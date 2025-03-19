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Агрохолдинг ІМК інвестує €100 млн у європейські стандарти протягом 10 років

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Агрохолдинг ІМК Олександра Петрова планує інвестувати близько €100 млн протягом 10 років у реалізацію стратегії Smart Green Company. Про це повідомив міноритарний акціонер і голова наглядової ради компанії Алекс Ліссітса під час ефіру «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine.

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Ключові факти:

  • Стратегія Smart Green Company розрахована на 10 років, серед іншого вона передбачає перехід до більш вологоощадних технологій обробітку ґрунту, альтернативних джерел енергії, зменшення викидів СО2, впровадження європейських ESG стандартів. 
  • У межах впровадження стратегії компанія вже інвестувала в оновлення парку сільськогосподарської техніки для зменшення викидів СО2. Щороку на це закладено $10–12 млн. 
  • «Будемо першою українською аграрною компанією, яка буде повністю відповідати стандартам ЄС по сільському господарству», – каже голова наглядової ради компанії Алекс Ліссітса.

Контекст

Минулого року ІМК, мажоритарним власником якої є Олександр Петров, уперше за час повномасштабного вторгнення вийшла на прибуток: холдинг отримав $47,1 млн прибутку проти $2,2 млн збитку торік. Виторг зріс майже в 1,5 раза – до $140,8 млн.

ІМК вирощує пшеницю, кукурудзу та соняшник на 120 000 га у Полтавській. Чернігівській та Сумській областях. Пшеницю та кукурудзу компанія реалізує українським та міжнародним трейдерам у порту, соняшник – переробникам на внутрішньому ринку. Цьогоріч компанія планує зменшити обсяги експорту на 27%, до 800 000 т.

Влітку 2024-го у компанії відбулись кадрові зміни: Алекс Ліссітса, який обіймав посаду СЕО з 2013-го року, став головою ради директорів, а операційний директор Олександр Вержиховський став СЕО компанії. 

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