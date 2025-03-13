ІМК планує зменшити обсяг експорту продукції у цьому році на 27% після досягнення в 1 млн т

Агрохолдинг ІМК Олександра Петрова у 2024-му вперше реалізував понад 1 млн т продукції. Цьогоріч у планах компанії зменшити обсяг експорту до 800 000 т. Про це повідомив СЕО компанії Олександр Вержиховський в інтерв’ю Forbes Ukraine

Деталі

У 2022-му 80% земельного банку компанії на Сумщині та Чернігівщині було окуповано. Вже у березні ЗСУ звільнили ці території і компанія змогла повернутись до роботи.

Зупинка роботи глибоководних портів призвела до зупинки експорту. З лютого по червень 2022-го ІМК не експортувала жодної тони, внаслідок чого утворились залишки кукурудзи, пшениці та соняшнику, які реалізовували у наступному сезоні.

У 2024-й ІМК увішли із значним залишком продукції, що відобразилось на обсягах експорту. Компанія вперше реалізувала понад 1 млн т продукції. Тому відвантажувати продукцію доводилось шаленими темпами, каже СЕО компанії Олександр Вержиховський.

Цього року компанія планує вийти на звичні обсяги – експортувати близько 800 000 т. «Це насправді краще для роботи компанії: такий темп дозволяє рівномірно експортувати продукцію протягом всього року по 70-80 000 т на місяць та мати місяць-півтора наприкінці другого кварталу для підготовки елеваторів до нового сезону», – додає Вержиховський.

Контекст

Минулого року ІМК, мажоритарним власником якої є Олександр Петров, вперше за час повномасштабного вторгнення вийшли на прибуток: холдинг отримав $47,1 млн прибутку проти $2,2 млн збитку торік. Виторг зріс майже в 1,5 раза – до $140,8 млн.

ІМК вирощує пшеницю, кукурудзу та соняшник на 120 000 га у Полтавській. Чернігівській та Сумській областях. Пшеницю та кукурудзу компанія реалізує українським та міжнародним трейдерам у порту, соняшник – переробникам на внутрішньому ринку.

Влітку 2024-го у компанії відбулись кадрові зміни: Алекс Ліссітса, який обіймав посаду СЕО з 2013-го року став головою ради директорів, а операційний директор Олександр Вержиховський став СЕО компанії.