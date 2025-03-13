Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

ІМК планує зменшити обсяг експорту продукції у цьому році на 27% після досягнення в 1 млн т

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Агрохолдинг ІМК Олександра Петрова у 2024-му вперше реалізував понад 1 млн т продукції. Цьогоріч у планах компанії зменшити обсяг експорту до 800 000 т. Про це повідомив СЕО компанії Олександр Вержиховський в інтерв’ю Forbes Ukraine

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Деталі

  • У 2022-му 80% земельного банку компанії на Сумщині та Чернігівщині було окуповано. Вже у березні ЗСУ звільнили ці території і компанія змогла повернутись до роботи. 
  • Зупинка роботи глибоководних портів призвела до зупинки експорту. З лютого по червень 2022-го ІМК не експортувала жодної тони, внаслідок чого утворились залишки кукурудзи, пшениці та соняшнику, які реалізовували у наступному сезоні. 
  • У 2024-й ІМК увішли із значним залишком продукції, що відобразилось на обсягах експорту. Компанія вперше реалізувала понад 1 млн т продукції. Тому відвантажувати продукцію доводилось шаленими темпами, каже СЕО компанії Олександр Вержиховський. 
  • Цього року компанія планує вийти на звичні обсяги – експортувати близько 800 000 т. «Це насправді краще для роботи компанії: такий темп дозволяє рівномірно експортувати продукцію протягом всього року по 70-80 000 т на місяць та мати місяць-півтора наприкінці другого кварталу для підготовки елеваторів до нового сезону», – додає Вержиховський.

Контекст

Минулого року ІМК, мажоритарним власником якої є Олександр Петров, вперше за час повномасштабного вторгнення вийшли на прибуток: холдинг отримав $47,1 млн прибутку проти $2,2 млн збитку торік. Виторг зріс майже в 1,5 раза – до $140,8 млн.

ІМК вирощує пшеницю, кукурудзу та соняшник на 120 000 га у Полтавській. Чернігівській та Сумській областях. Пшеницю та кукурудзу компанія реалізує українським та міжнародним трейдерам у порту, соняшник – переробникам на внутрішньому ринку.

Влітку 2024-го у компанії відбулись кадрові зміни: Алекс Ліссітса, який обіймав посаду СЕО з 2013-го року став головою ради директорів, а операційний директор Олександр Вержиховський став СЕО компанії. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні