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Агрохолдинг ИМК инвестирует €100 млн в европейские стандарты в течение 10 лет

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Агрохолдинг ИМК Александра Петрова планирует инвестировать около €100 млн в течение 10 лет в реализацию стратегии Smart Green Company. Об этом сообщил миноритарный акционер и глава наблюдательного совета компании Алекс Лисситса во время эфира «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine.

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Ключевые факты :

  • Стратегия Smart Green Company рассчитана на 10 лет, среди прочего она предусматривает переход к более влагосберегающим технологиям обработки почвы, альтернативным источникам энергии, уменьшению выбросов СО2, внедрению европейских ESG-стандартов.
  • В рамках реализации стратегии компания уже инвестировала в обновление парка сельскохозяйственной техники для уменьшения выбросов СО2. Ежегодно на это закладывают $10–12 млн.
  • «Будем первой украинской аграрной компанией, которая будет полностью соответствовать стандартам ЕС по сельскому хозяйству», – говорит глава наблюдательного совета компании Алекс Лисситса.

Контекст :

В прошлом году ИМК, мажоритарным владельцем которой является Александр Петров, впервые за время полномасштабного вторжения вышла на прибыль: холдинг получил $47,1 млн прибыли против $2,2 млн убытка в прошлом году. Выручка выросла почти в 1,5 раза – до $140,8 млн.

ИМК выращивает пшеницу, кукурузу и подсолнечник на 120 000 га в Полтавской области. Черниговской и Сумской областях. Пшеницу и кукурузу компания реализует украинским и международным трейдерам в порту, подсолнечник – переработчикам на внутреннем рынке. В этом году компания планирует снизить объемы экспорта на 27%, до 800 000 т.

Летом 2024-го в компании произошли кадровые изменения: Алекс Лисситса, занимавший должность СЕО с 2013 года, стал председателем совета директоров, а операционный директор Александр Вержиховский стал СЕО компании.

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