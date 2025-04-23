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Ajax Systems другий рік поспіль отримала престижну нагороду Red Dot

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Український виробник систем безпеки Ajax Systems другий рік поспіль отримав відзнаку Red Dot, повідомила пресслужба компанії. Це найавторитетніша світова премія у галузі дизайну. 

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Деталі 

  • У 2025-му Ajax Systems здобула дві нагороди Red Dot. Премію отримали розроблена компанією камера Ajax BulletCam і вимикач Ajax LightSwitch Jeweller.  
  • Ajax BulletCam отримала нагороду в категорії «Камери та обладнання для камер», вимикач Ajax LightSwitch Jeweller – у категорії «Елементи дизайну інтерʼєру». Ці продукти компанія представила під час Ajax Special Event у листопаді 2024-го. 

Ключова цитата 

«Для нас велика честь знову отримати визнання Red Dot Award. Ми віримо, що чудовий дизайн виходить за межі естетики, роблячи технології доступними та інтуїтивно зрозумілими», – сказав СМО Ajax Systems Валентин Гриценко

Контекст 

Red Dot Design Award – це щорічна міжнародна премія в галузі дизайну, заснована в 1954 році. Її вручає європейський інститут Центру дизайну землі Північний Рейн-Вестфалія за видатну якість та особливі досягнення в дизайні. У 2024 році Ajax Systems вперше отримала цю премію за три свої продукти – пристрої для захисту від вторгнення та автоматизації дому.

Заснована 2011 року Олександром Конотопським, Ajax Systems – найбільший виробник систем безпеки у Європі. Кількість користувачів систем безпеки Ajax Systems – 3,5 млн. Компанія має 180 продуктів у своєму портфоліо і команди в 60 країнах світу. 

Ajax Systems має власний логістичний хаб у Польщі та розвиває локальні команди на стратегічних ринках Іспанії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції, ОАЕ, ПАР та інших країн.

У листопаді 2024-го під час Ajax Special Event компанія презентувала нові продукти, серед яких відеодзвінок та камера з ШІ, автономний хаб та розумні розетки для ринку США. 

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