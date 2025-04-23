Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Ajax Systems второй год подряд получила престижную награду Red Dot

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems второй год подряд получил награду Red Dot, сообщила пресс-служба компании. Это самая авторитетная мировая премия в области дизайна.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Подробности

  • В 2025-м Ajax Systems получила две награды Red Dot. Премию получили разработанная компанией камера Ajax BulletCam и выключатель Ajax LightSwitch Jeweller.
  • Ajax BulletCam получила награду в категории «Камеры и оборудование для камер», выключатель Ajax LightSwitch Jeweller – в категории «Элементы дизайна интерьера». Эти продукты компания представила во время Ajax Special Event в ноябре 2024 года.

Ключевая цитата

«Для нас большая честь снова получить признание Red Dot Award. Мы верим, что отличный дизайн выходит за пределы эстетики, делая технологии доступными и интуитивно понятными», – сказал СМО Ajax Systems Валентин Гриценко.

Контекст

Red Dot Design Award – это ежегодная международная премия в области дизайна, основанная в 1954 году. Ее вручает европейский институт Центра дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия за отличное качество и особые достижения в дизайне. В 2024 году Ajax Systems впервые получила эту премию за три своих продукта – устройства защиты от вторжения и автоматизации дома.

Основанная в 2011 году Александром Конотопским, Ajax Systems – крупнейший производитель систем безопасности в Европе. Число пользователей систем безопасности Ajax Systems – 3,5 млн. У компании 180 продуктов в портфолио и команды в 60 странах мира.

Ajax Systems имеет свой логистический хаб в Польше и развивает локальные команды на стратегических рынках Испании, Италии, Великобритании, Германии, Франции, ОАЭ, ЮАР и других стран.

В ноябре 2024-го во время Ajax Special Event компания представила новые продукты, среди которых видеозвонок и камера с ИИ, автономный хаб и умные розетки для рынка США.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні