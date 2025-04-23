Ajax Systems второй год подряд получила престижную награду Red Dot

Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems второй год подряд получил награду Red Dot, сообщила пресс-служба компании. Это самая авторитетная мировая премия в области дизайна.

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В 2025-м Ajax Systems получила две награды Red Dot. Премию получили разработанная компанией камера Ajax BulletCam и выключатель Ajax LightSwitch Jeweller.

Ajax BulletCam получила награду в категории «Камеры и оборудование для камер», выключатель Ajax LightSwitch Jeweller – в категории «Элементы дизайна интерьера». Эти продукты компания представила во время Ajax Special Event в ноябре 2024 года.

Ключевая цитата

«Для нас большая честь снова получить признание Red Dot Award. Мы верим, что отличный дизайн выходит за пределы эстетики, делая технологии доступными и интуитивно понятными», – сказал СМО Ajax Systems Валентин Гриценко.

Контекст

Red Dot Design Award – это ежегодная международная премия в области дизайна, основанная в 1954 году. Ее вручает европейский институт Центра дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия за отличное качество и особые достижения в дизайне. В 2024 году Ajax Systems впервые получила эту премию за три своих продукта – устройства защиты от вторжения и автоматизации дома.

Основанная в 2011 году Александром Конотопским, Ajax Systems – крупнейший производитель систем безопасности в Европе. Число пользователей систем безопасности Ajax Systems – 3,5 млн. У компании 180 продуктов в портфолио и команды в 60 странах мира.

Ajax Systems имеет свой логистический хаб в Польше и развивает локальные команды на стратегических рынках Испании, Италии, Великобритании, Германии, Франции, ОАЭ, ЮАР и других стран.

В ноябре 2024-го во время Ajax Special Event компания представила новые продукты, среди которых видеозвонок и камера с ИИ, автономный хаб и умные розетки для рынка США.