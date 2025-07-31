Мережа автозаправних станцій UPG просить дозвіл у Антимонопольного комітету України на оренду 47 АЗС , які входять до структури неофіційної групи «Приват». Комітет розгляне заяви сьогодні, 31 липня, повідомив АМКУ.

Деталі

АЗС, які UPG хоче взяти в оренду, входять до структури неофіційної групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Заправки розподілені між десятьма товариствама з обмеженою відповідальністю: «Айлонг Еволюшн», «Альбіленд», «Енджел Кепітал», «Корсо Таун», «Лайк Інвест», «Нафтапрайм», «Ньюпорт Холдінг», «Сіріус Голд», «Сорелла Оіл» і «Тарос Груп».

Одним із бенефіціарів усіх 10 ТОВ, згідно з даними Youcontrol, є Юрій Кіперман (його частка – від 45,5% до 65% у кожній), інші бенефіціари не зазначені. Управляє ж паливним бізнесом групи «Приват» син Юрія – Михайло Кіперман, за даними директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна. Михайло перебуває в розшуку НАБУ та СБУ.

Контекст

UPG Володимира Петренка – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та БРСМ-Нафта. Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.

Маючи 87 власних АЗК і будуючи нові, 10 липня UPG вперше отримала від АМКУ дозвіл на оренду автозаправних станцій. Модернізація 34 АЗС, які також входять до структури групи «Приват», обійдеться UPG щонайменше у 34 млн грн, повідомив Петренко у інтервʼю Forbes Ukraine. На думку аналітика Куюна – в десять разів більше.

Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, власник UPG стверджував, що ці АЗС вже «не мають відношення» до бізнес-імперії Коломойського.

Паливна мережа групи «Приват» до повномасштабної війни була найбільшою в Україні. Вона володіла понад 1500 заправками під різними брендами, зокрема «Укрнафта», «Авіас», ANP, Sentosa, «Мавекс».

Понад 500 заправок під брендом «Укрнафта» приватівці втратили восени 2022-го у зв’язку з націоналізацією. А з початку 2025-го решта мережі перестала працювати через брак пального. Детальніше про історію цієї мережі читайте в статті «Мінус 1000 АЗС за 2,5 року. Автозаправна імперія Ігоря Коломойського втратила лідерство».

Український ринок нафтопродуктів за час повномасштабної війни скоротився на 15%, а в сегменті скрапленого газу – на 45%, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine про 10 найбільших мереж АЗС у 2025-му.