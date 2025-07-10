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UPG отримав від АМКУ дозвіл на оренду 34 «приватівських» АЗК

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Приватне підприємство «Укрпалетсистем» отримало дозвіл від Антимонопольного комітету України на набуття контролю над 34 автозаправними станціями, що належать групі «Приват». Про це йдеться у рішенні АМКУ від 10 липня.

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Деталі 

  • Йдеться про оренду комплексів, які належать компаніям: «Текіла Голд», ⁠«Скай Проект», «Сіріус Голд», «Перспектива Про», «Ньюпорт Холдинг», «Лайк Інвест», «Корсо Таун», «Імідж Еволюшн», «Жасмі-Трейд», «Євротрейд Експо». 
  • АЗК розташовані у Києві та Київській області.

Контекст 

Український ринок нафтопродуктів за час повномасштабної війни скоротився на 15%, а в сегменті скрапленого газу – на 45%, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine про 10 найбільших мереж АЗС у 2025-му.

До війни група «Приват» була лідером із 1500 АЗС під брендами «Укрнафта», «Авіас», ANP, Sentosa, «Мавекс». У 2022 році держава націоналізувала понад 500 заправок «Укрнафта», а з початку 2025 року решта мережі припинила роботу через дефіцит пального.

Керує мережею АЗС «Привату» Михайло Кіперман, бізнес-партнер Ігоря Коломойського, якого розшукують СБУ та НАБУ. Детальніше про занепад мережі читайте у статті «Мінус 1000 АЗС за 2,5 року. Як автозаправна імперія Коломойського втратила першість».

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