Майже половина із 200 АЗС, які UPG хоче взяти в оренду , входить до неофіційної групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, свідчить відповідь Антимонопольного комітету України (АМКУ) на запит Forbes Ukraine. Про плани орендувати ще дві сотні АЗС засновник мережі Володимир Петренко повідомив у інтервʼю Forbes Ukraine з нагоди оренди 34 заправок Avias i ANP.

Деталі

Станом на 21 липня АМКУ отримав від «Укрпалетсистем» (материнська компанія паливної мережі UPG) заяви на оренду 93 автозаправних станцій в Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях.

47 відповідних заяв надійшли до комітету 19 червня, 44 – 1 липня, дві – 9 липня.

93 заправки, які хоче орендувати UPG, належать 16 товариствам з обмеженою відповідальністю: «Айлонг Еволюшн», «Альбіленд», «Енджел Кепітал», «Корсо Таун», «Лайк Інвест», «Нафтапрайм», «Ньюпорт Холдінг», «Сіріус Голд», «Сорелла Оіл», «Тарос Груп», «Жасмі-Трейд», «Імідж Еволюшн», «Лідер Фінанс», «Перспектива Про», «Старт Бізнес-Плюс», «Вертікс-Молл».

Одним із бенефіціарів усіх 16 ТОВ, згідно з даними Youcontrol, є Юрій Кіперман (його частка – від 45,5% до 65% у кожній), інші бенефіціари не зазначені. Управляє ж паливним бізнесом групи «Приват» син Юрія – Михайло Кіперман, за даними директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна. Михайло перебуває в розшуку НАБУ та СБУ.

Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, які також входять до структури неофіційної групи «Приват», власник UPG стверджував, що не домовлявся з Кіперманами, і що ці АЗС вже «не мають відношення» до бізнес-імперії Коломойського.

Контекст

10 липня UPG отримав від АМКУ дозвіл на оренду перших 34 «приватівських» АЗК. Їх модернізація «приватівських» обійдеться UPG щонайменше у 34 млн грн, повідомив у інтервʼю Forbes Ukraine засновник мережі Володимир Петренко .

Паливна мережа групи «Приват» до повномасштабної війни була найбільшою в Україні. Вона володіла понад 1500 заправками під різними брендами, зокрема «Укрнафта», «Авіас», ANP, Sentosa, «Мавекс».

Понад 500 заправок під брендом «Укрнафта» приватівці втратили восени 2022-го у зв’язку з націоналізацією. А з початку 2025-го решта мережі перестала працювати через брак пального. Детальніше про історію цієї мережі читайте в статті «Мінус 1000 АЗС за 2,5 року. Автозаправна імперія Ігоря Коломойського втратила лідерство».

Український ринок нафтопродуктів за час повномасштабної війни скоротився на 15%, а в сегменті скрапленого газу – на 45%, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine про 10 найбільших мереж АЗС у 2025-му.