Спортбазу Медведчука оцінили майже у 760 млн грн. АРМА шукатиме управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало офіційний звіт оцінки щодо спортивної бази екснардепа Віктора Медведчука, яку було передано в управління агентства, повідомляє АРМА 2 грудня. Спортбазу, перероблену під приватну дачу, оцінили у 757,3 млн грн.

Ключові факти

Спортбаза знаходиться у місті Українка Київської області, посеред хвойного лісу, прямо на березі річки Стугна.

На території обʼєкта є майданчик для гвинтокрила, спеціальне місце для паркування яхти, басейн і гостьовий будинок.

Після обробки та зведення усієї інформації, підготовки тендерної документації АРМА оголосить конкурс на відбір управителя для цієї спортивної бази.

Контекст

До війни Forbes оцінював статки Віктора Медведчука в $620 млн. Третина цієї суми, $190 млн, – його персональний транспорт, зокрема 92-метрова яхта Royal Romance. Вона побудована в 2015 році нідерландською компанією Feadship, тоді коштувала близько $200 млн. Але після введених проти Медведчука та його оточення санкцій у лютому 2021 року Forbes оцінив її удвічі дешевше. Медведчук володів яхтою через офшор на Маршаллових островах.

На початку квітня АРМА прийняло рішення про реалізацію майна Медведчука: автомобіля Mercedes-Benz Maybach і 20 колекційних наручних годинників. 23 серпня АРМА виставило годинники на продаж. На початку серпня суд передав в управління АРМА земельні ділянки Медведчука.

У листопаді АРМА успішно реалізувало перші 16 картин із арештованої колекції Віктора Медведчука через систему «Прозорро.Продажі». Загальна сума від реалізації цих картин становить майже 317 000 грн.