АРМА продало картин Медведчука на 1 млн грн. Найдорожчими лотами стали роботи українського художника Йосипа Гарані

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало вже 80 картин з арештованої колекції ексдепутата Віктора Медведчука, повідомила пресслужба агенства 28 листопада. Загальна сума від реалізації картин перевищила 1 млн грн.

Деталі

На аукціон було виставлено 15 картин, з яких торги не відбулися щодо чотирьох.

Найдорожчими лотами стали твори українського художника з Закарпаття Йосипа Гарані (Йожеф Гусенбергер), який працював ще з 1930-х років. За п’ять його картин було запропоновано майже 50 000 грн.

Ще 56 картин залишаються непроданими, серед яких є роботи з стартовою ціною від 200 000 грн, зазначають в АРМА.

Контекст

У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування справи проти Віктора Медведчука за підозрою в державній зраді. У вересні того ж року його обміняли на 55 росіян, разом з 215 азовцями та іншими українськими полоненими.

До війни Forbes оцінював статки Медведчука в 620 млн доларів, з яких 190 млн припадали на його персональний транспорт, зокрема на 92-метрову яхту Royal Romance, побудовану в 2015 році. Її початкова вартість становила близько 200 млн доларів, але після введення санкцій у 2021 році оцінка знизилася вдвічі. Яхта була зареєстрована на офшор на Маршаллових островах.

У квітні 2023 року АРМА прийняло рішення про продаж майна Медведчука, зокрема автомобіля Mercedes-Benz Maybach і 20 колекційних годинників, які були виставлені на продаж 23 серпня. У серпні суд передав земельні ділянки Медведчука під управління АРМА.

13 листопада 2024 року АРМА реалізувало перші 16 картин з арештованої колекції Медведчука через систему «Прозорро.Продажі». Від продажу було отримано майже 317 000 грн.