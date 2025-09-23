Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя для арештованого заводу «Бетонбуд», який належав братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака, повідомляє пресслужба АРМА 23 вересня. Попереднього переможця не було затверджено АРМА після проведення перевірки.
Деталі
- АРМА називає завод «одним із провідних виробників будівельних матеріалів у Львові». Комплекс є комерційно привабливим для ведення виробничої діяльності, оскільки займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів у Львівській області.
- Актив складається з трьох об’єктів нерухомого майна, 30 транспортних засобів (бетоновозів, бетононасосів, навантажувачів) та двох бетонних вузлів. Управитель отримає 100% корпоративних прав.
- «Бетонбуд» оснащений сучасним обладнанням для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, має ангар для зберігання сипучих матеріалів, офісні та складські приміщення з під’їзною залізничною колією та естакадою з бетонним майданчиком площею 4738,6 кв. м.
- Пропозиції від потенційних управителів приймаються до 15:00 3 жовтня 2025 року.
Контекст
У вересні 2024 року Личаківський районний суд Львова передав АРМА нові об’єкти заводу «Бетонбуд». Кінцевими бенефіціарами «Бетонбуду» були рідний брат екснардепа Віктора Медведчука Сергій та рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака Богдан, заявляло ДБР. Пізніше суд заарештував і передав АРМА нову партію майна підприємства «Бетонбуд», яке приховувалося від фіскальних органів. Правоохоронці з’ясували, що на балансі «Бетонбуду» перебувало невраховане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісні приміщення. Загальна вартість виявлених активів – приблизно 16 млн грн.
Наприкінці 2024 року АРМА оголосило конкурси на оцінювача та управителя активів заводу «Бетонбуд».
У липні 2025 року АРМА проводило аукціон з відбору управителя на Prozorro для арештованих активів ТОВ «Бетонбуд». Тоді агентство зазначало, що серед учасників конкурсу найбільш економічно вигідною визнано пропозицію консорціуму «Будінтегра». Однак АРМА так і не ухвалило остаточне рішення, оскільки проводило аналіз учасників конкурсу, зокрема на предмет зв’язків із Росією або попередніми власниками арештованого активу, пов’язаного з Віктором Медведчуком.
У червні 2025 року, під час огляду іншого арештованого заводу Медведчука та Козака ТОВ «Бетонбуд», працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.
У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань завершило розслідування проти Віктора Медведчука, якого підозрювали в державній зраді. У вересні того самого року його та 55 росіян обміняли на 215 українських полонених, зокрема бійців «Азову». До початку війни Forbes оцінював статки Медведчука у $620 млн, із яких $190 млн припадало на особистий транспорт, зокрема 92-метрову яхту Royal Romance, побудовану в 2015 році. Її початкова вартість становила орієнтовно $200 млн, але після санкцій 2021 року вона впала до половини. Яхта була зареєстрована на офшорній компанії на Маршаллових островах.
